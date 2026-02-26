Lángok csaptak magasba egy budapesti étteremben

Hírlevél
Tűz ütött ki egy vendéglátóhelyen Józsefvárosban csütörtökön. A lángok beborították az épület külső falán futó szellőzőkéményt is.
Tűz ütött ki Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi úton egy olyan vendéglátóhelyen, amely egy egyetemi épület földszintjén működik, de az intézménytől különálló egység a Katasztrófavédelem oldalára hivatkozó Bors szerint. Azonnal riasztották a tűzoltókat a lángokhoz.

tűz, lángok (illusztráció)
tűz, lángok (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

El kell hagyniul az embereknek a részben lángokban álló épületet

Mint kiderült, a tűz az elszívóberendezésben keletkezett, 

és átterjedt az étterem épületének külső falán futó szellőzőkéményre is. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet. A beavatkozást a katasztrófavédelem műveleti szolgálata koordinálta. Az éttermet átvizsgálták, és elővigyázatosságból mintegy ötszáz ember hagyta el a józsefvárosi helyszínt.

