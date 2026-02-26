Lángok csaptak magasba egy budapesti étteremben

Tűz ütött ki Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi úton egy olyan vendéglátóhelyen, amely egy egyetemi épület földszintjén működik, de az intézménytől különálló egység a Katasztrófavédelem oldalára hivatkozó Bors szerint. Azonnal riasztották a tűzoltókat a lángokhoz.

tűz, lángok (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

El kell hagyniul az embereknek a részben lángokban álló épületet

Mint kiderült, a tűz az elszívóberendezésben keletkezett,

és átterjedt az étterem épületének külső falán futó szellőzőkéményre is.

A fővárosi hivatásos tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet. A beavatkozást a katasztrófavédelem műveleti szolgálata koordinálta. Az éttermet átvizsgálták, és elővigyázatosságból mintegy ötszáz ember hagyta el a józsefvárosi helyszínt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.