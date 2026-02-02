Garázdaság miatt indulhat nyomozás a Lázárinfón provokáló bűnözőkkel szemben

Garázdaság gyanújával tett feljelentést a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon Tényi István azután, hogy a múlt heti gyöngyösi Lázárinfót a Tisza Párt által küldött aktivisták zavarták meg – tudta meg a Magyar Nemzet.

Állt a bál a gyöngyösi Lázárinfón, garázdaság lehet belőle Fotó: Lázár János/Facebook

A fideszesek megfélemlítse és zaklatása szándékával érkező provokátorokat később beazonosították, és kiderült, hogy a büntetett előéletű férfiaknak tetemes bűnlajstromuk van. Többek között garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés írható a számlájukra.

Pénzért mehettek provokálni a Lázárinfóra?

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője kiderítette, pénzt fizettek azért, ha valaki elment a tiszásokkal őrjöngeni Gyöngyösre. Egy, a politikusnak nyilatkozó férfi azt is elárulta, hogy

a szervező az a Csík Miklós volt, aki lelkes támogatója Magyar Péternek, akivel közös fotón is szerepel, sőt, egyszer még ajándékot is vitt neki.

A Tisza-vezér embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek vele balhézni Lázár János eseményére.

Tarnazsadányban elég nagy a szegénység, azonban Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik”

– jegyezte meg a közösségi oldalára feltöltött felvételen Pócs János, akit nem sokkal később megfenyegettek az igazság feltárása miatt.

Azóta a kormánypárti képviselő Facebook-oldalán beszámolt róla, hogy rátámadtak és megverték a videójában nyilatkozó roma férfit.

Az áldozat állítása szerint az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak. Pócs János az ígérte, hogy hamarosan élőben jelentkezik a helyszínről.