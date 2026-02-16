A legfőbb ügyész a szakmai munkára koncentrál és távol tartja hivatalát a politikától

Nagy Gábor Bálint első alkalommal adott nagyobb lélegzetvételű interjút a sajtónak. A tavaly hivatalba lépett legfőbb ügyész kiemelte: hivatalát távol tartja a politikától és a politikai elvárásoktól. Nagy az interjúban kitért több olyan közérdeklődésre számot tartó ügyre is, amelyek a választási kampányban is előkerültek.
Tavalyi hivatalbalépése óta az első nagyobb interjúját adta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Nagy szerint hivatala mindig a politikai viták kereszttüzékben állt, ám ő feladatát kizárólag szakmai szempontok alapján látja el.
Legfőbb ügyész: azok az ügyek érdeklik a nyilvánosságot, amelyek elhúzodnak
Az interjú legfontosabb, legérdekesebb gondolatait pontok szedtük, az Index.hu-n megjelent teljes szöveget ide kattintva tudja elolvasni.
- Nagy Gábor Bálint szerint az eljárások jelentős része rövid időn belül lezárul, ám jellemzően pont azok a nagy, bonyolultabb ügyek érdeklik a nyilvánosságot, amelyek hosszú idegi elhúzódnak.
- A legfőbb ügyész szerint nagyszámú dokumentumot kell átnéznie a nyomozó hatóságnak az MNB-ügyben, ezzel indokolta, hogy másfél éve tart a büntetőeljárás. Mint mondta, a bonyolult céghálókat és utalásokat fel kell térképezni és csak ezután lehet megállapítani, történt-e bűncselekmény, valamint közölni az alapos gyanút.
- A Szőlő utcai ügyben azért vonták saját magukhoz a nyomozás felügyeletének feladatát, mert felmerült, hogy hatósági visszaélés történhetett. Az eljárás abban az esetben nyár elejére hozhat olyan eredményt, hogy lehessen tudni, mikor érhet véget a nyomozás, mikor következhet a vádemelés.
- A legfőbb ügyész megemlítette azt a nagy port kavart esetet is, amikor a Képzőművészeti Egyetemen egy férfi hallgató megerőszakolt egy női hallgatót. A vádlottat azért mentették fel, mert az áldozat nem tiltakozott elég határozottan. Nagy Gábor Bálint szerint ebben az esetben a Fővárosi Főügyészség felülvizsgálati indítványt nyújtott be a Kúriának, hogy újrainduljon az eljárás.
- A legfőbb ügyész szerint kiváló a kapcsolatuk az Európai Ügyészséggel, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatallal, amelyek jelzései nyomán számos büntetőeljárást indítottak meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!