Bíróság elé áll a zalai férfi, aki nyakon lőtte szomszédját, mert zavarta, hogy füvet nyír

Súlyos testi sértés miatt indult eljárás az elkövetővel szemben, a tárgyalást ma tartják a Lenti Járásbíróságon. A zalai férfi távcsöves légpuskával adott le két lövést.
Súlyos testi sértés ügyében tárgyalnak ma a Lenti Járásbíróságon – értesült a Zaol.hu. A vádiratban az áll, hogy a magyar férfi és osztrák állampolgárságú szomszédja évek óta rossz viszonyban voltak. A vádlott 2024. június 18-án este 6 óra körül meghallotta, hogy a szomszédja füvet nyír. Ekkor magához vette távcsővel felszerelt lőfegyverét, majd egy melléképület takarásába húzódott, ahonnét nyakon lőtte a légpuskával haragosát

légpuskával
Távcsővel felszerelt légpuskával okozott 8 napon túl gyógyuló sérülést 
Fotó: illusztráció/Shutterstock

Kétszer lőtt a légpuskával

A férfi két lövést adott le a tőle körülbelül 9 méterre, mozgásban lévő fűnyíró traktoron ülő sértettre. Az osztrák férfit a második lövés találta el, a lövedék a nyakának bal oldalát érve a nyelvgyökbe fúródott, ezzel 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva.

A mai, elsőfokú nyilvános tárgyaláson a vádlott és tanúk meghallgatása várható, közölte a vármegyei hírportállal a Zalaegerszegi Törvényszék.

Kilőtt vadak, fegyverek és kábítószergyanús anyag is volt egy január elején, Szeghalmon leállított autóban. Ráadásul a négy orvvadász közül kettőnek pozitív lett a droggyorstesztje. Hogy pontosan miket találtak a rendőrök a rapsicok kocsijában, azt megtudhatja itt.
 

 

