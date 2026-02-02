Bíróság elé áll a zalai férfi, aki nyakon lőtte szomszédját, mert zavarta, hogy füvet nyír

Súlyos testi sértés ügyében tárgyalnak ma a Lenti Járásbíróságon – értesült a Zaol.hu. A vádiratban az áll, hogy a magyar férfi és osztrák állampolgárságú szomszédja évek óta rossz viszonyban voltak. A vádlott 2024. június 18-án este 6 óra körül meghallotta, hogy a szomszédja füvet nyír. Ekkor magához vette távcsővel felszerelt lőfegyverét, majd egy melléképület takarásába húzódott, ahonnét nyakon lőtte a légpuskával haragosát.

Távcsővel felszerelt légpuskával okozott 8 napon túl gyógyuló sérülést

Fotó: illusztráció/Shutterstock

Kétszer lőtt a légpuskával

A férfi két lövést adott le a tőle körülbelül 9 méterre, mozgásban lévő fűnyíró traktoron ülő sértettre. Az osztrák férfit a második lövés találta el, a lövedék a nyakának bal oldalát érve a nyelvgyökbe fúródott, ezzel 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva.

A mai, elsőfokú nyilvános tárgyaláson a vádlott és tanúk meghallgatása várható, közölte a vármegyei hírportállal a Zalaegerszegi Törvényszék.

