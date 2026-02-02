Bíróság elé áll a zalai férfi, aki nyakon lőtte szomszédját, mert zavarta, hogy füvet nyír

Súlyos testi sértés ügyében tárgyalnak ma a Lenti Járásbíróságon – értesült a Zaol.hu. A vádiratban az áll, hogy a magyar férfi és osztrák állampolgárságú szomszédja évek óta rossz viszonyban voltak. A vádlott 2024. június 18-án este 6 óra körül meghallotta, hogy a szomszédja füvet nyír. Ekkor magához vette távcsővel felszerelt lőfegyverét, majd egy melléképület takarásába húzódott, ahonnét nyakon lőtte a légpuskával haragosát.
Kétszer lőtt a légpuskával
A férfi két lövést adott le a tőle körülbelül 9 méterre, mozgásban lévő fűnyíró traktoron ülő sértettre. Az osztrák férfit a második lövés találta el, a lövedék a nyakának bal oldalát érve a nyelvgyökbe fúródott, ezzel 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva.
A mai, elsőfokú nyilvános tárgyaláson a vádlott és tanúk meghallgatása várható, közölte a vármegyei hírportállal a Zalaegerszegi Törvényszék.
Kilőtt vadak, fegyverek és kábítószergyanús anyag is volt egy január elején, Szeghalmon leállított autóban. Ráadásul a négy orvvadász közül kettőnek pozitív lett a droggyorstesztje. Hogy pontosan miket találtak a rendőrök a rapsicok kocsijában, azt megtudhatja itt.