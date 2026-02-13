Leszúrta és fejbe rúgta testvérét egy vilmányi férfi

Két vilmányi testvér február 7-én együtt ivott. Összevesztek valamin. Ez a vita annyira elfajult, hogy össze is verekedtek egymással. Amikor már mindketten részegek voltak, az egyikük kést rántott és leszúrta a másikat. Konkrétan mellkason szúrta, és aztán még kétszer fejbe is rúgta. A megtámadott ember elvesztette az eszméletét. Testvére csak másfél nappal később hívott hozzá segítséget.

Leszúrta a testvérét egy vilmányi férfi (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A testvérét már leszúrta, ha nem küldték volna rács mögé, mást is megtámadhatott volna a bíró szerint

A férfi még él, bár erről ennél többet nem tudni, de azért biztos, mert egyelőre csak emberölés kísérlete merült fel gyanúként. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra letartóztatta a támadót, mivel megszökhet, és akár súlyos ítéletet is kaphat tettéért. Emellett az indokolás szerint a gyanúsított életmódja és személyes körülményei miatt a hatóságok attól is tartanak, hogy szabadlábon újabb bűncselekményt követhetne el.

