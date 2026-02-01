A Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány munkatársai ezekben a hetekben a Dunántúl barlangjait járják, hogy felmérjék a föld alatti üregekben telelő denevérállomány helyzetét. A kutatók a közelmúltban a Keszthelyi-hegység több barlangját is felkeresték, köztük a Kessler Hubert-barlangot és a Medvehagymás-barlangot is. A Kessler Hubert-barlangnál már második éve folytatnak mikroklíma-vizsgálatokat. A barlang belső hőmérsékletét és páratartalmát mérik, ehhez pedig a felszínen is elhelyeztek egy adatrögzítő berendezést. Ez az eszköz azonban eltűnt, az alapítvány szerint lopás áldozatául eshetett – írta a Zaol.hu.

A Keszthelyi-hegységben dolgozó denevérvédők, a lopás helyszínén

Forrás: Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány/ Facebook

Az alapítvány munkatársai üzentek a lopás elkövetőjének

A kutatók a Facebookon számoltak be az esetről, hangsúlyozva, a külső hőmérsékleti adatok nélkül a barlangi folyamatok értelmezése hiányos marad. Az eszközön tárolt információk tudományos szempontból kiemelten értékesek.

A Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány szokatlan, de békülékeny üzenetet fogalmazott meg. Ha a hőmérő valakinél megvan, akár a tolvajnál is, nyugodtan megtarthatja az eszközt, csupán az adatokat szeretnék visszakérni.

