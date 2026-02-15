Bolti lopás fényes nappal: gyerek tolvajbanda akciózott a belvárosban

Egy szemtanú szerint péntek délelőtt váratlan jelenet bontakozott ki Miskolcon egy főutcai üzletben. A bolti lopás pillanatok alatt zajlott le, a gyerekek módszeressége több jelenlévőt is meglepett. A meghökkentő akcióról a Boon.hu számolt be.

Bolti lopás mesterien eltervezve, 12 éves gyerekekből álló banda tört rá az üzletre

Fotó: Illusztráció/MW/Boon.hu

A bolti lopás filmjelenetre emlékeztetett

A beszámoló szerint február 13-án délelőtt 10 óra körül hat vagy hét, ránézésre 10–12 éves gyerek rontott be az üzletbe.

Az egyik hasra vetette magát, és az alsó polcokról pakolta a termékeket a ruhája alá. Egy másik energiaitalt csúsztatott a kabátujjába, míg egy harmadik egy táblás csokoládét lengetve azt kiáltotta: „Ez nem innen van!”

A jelenet több vásárlóban is a Nagy Pénzrablás című sorozat precízen megszervezett akcióit idézte fel. A szereposztás és az összehangoltság szokatlan volt egy hétköznapi vásárlási helyzetben.

Gyors reagálás az üzletben

Az alkalmazottak körülbelül egy percen belül közbeléptek, és kérdőre vonták a gyerekeket. Rövidesen az üzletvezető is megjelent a raktár felől, majd felszólították őket, hogy ürítsék ki a zsebeiket és tárják szét a kabátjukat.

Több vásárló – köztük a beszámolót közzétevő szemtanú – jelezte az alkalmazottaknak, ki, mit és hová rejtett el. Az ellenőrzés során több termék előkerült, ezt követően a gyerekeket kitessékelték az üzletből.

Távozás közben hangos, trágár kifejezésekkel illették az alkalmazottakat.

A jelenlévők közül azonban többen úgy vélték, nem biztos, hogy minden eltulajdonított áru visszakerült a polcokra.

Az esetről később egy helyi Facebook-csoportban is beszámoltak, ahol több hozzászóló aggodalmát fejezte ki az egyre gyakoribb, fiatal elkövetőkhöz köthető bolti lopások miatt.

