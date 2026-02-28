A Székesfehérvári Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján 2026. február 9-én délelőtt egy férfi bement a Palotai úton lévő boltba. A gyanú alapján lopás történt. Észrevétlenül kivett egy pénztárcát egy másik vásárló táskájából, majd gyorsan eltűnt a helyszínről – írta a Feol.hu.

Lopás miatt körözik a férfit, a rendőrség a lakosság segítségét várja

Fotó: Police.hu

Lopás miatt keresik, a fotó segíthet az azonosításban

A történtekről felvétel készült, a hatóságok pedig közzétették a képet abban a reményben, hogy valaki felismeri.

A rendőrök azt kérik, aki tudja, kiről van szó, vagy bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon.

Két férfi miatt intézkedtek az Alba Plazában, egyikük elmenekült

Egy másik eset is történt a városban: a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint péntek délelőtt az Alba Plaza egyik üzletéből érkezett bejelentés lopás miatt.

A közlés alapján két feltételezett elkövetőről van szó. Az egyik férfit a rendőrök elfogták és előállították, a társa azonban elmenekült a helyszínről. Később, 18 óra körül egy eladó felismerni vélte a szökésben lévő férfit, ezért ismét értesítette a hatóságokat.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a második elkövetőt sikerült-e elfogni. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Miközben Székesfehérváron lopások miatt nyomoznak és elkövetőket keresnek, a múltban az ország másik felén is akadt dolguk a rendőröknek. Nógrád vármegyében elkapták a magyargéci mestertolvajt, aki nemcsak kábítószer miatt került bajba, hanem több lopás gyanúja is felmerült vele szemben.