Alkoholt akart lopni, de ráborult a hűtő a pécsi tolvajra

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt lopás vétségének kísérlete miatt egy férfival szemben, aki a vád szerint 2025 augusztusában, az éjszakai órákban egy belvárosi cukrászda teraszán próbált meg italokat eltulajdonítani – írta az Ügyészség.hu. Az eset azonban kis híján egy Darwin-díjas tragédiába torkollt.

Hiába rángatta, a lezárt hűtő nem engedett, végül a tolvaj került a földre lopás közben

Fotó: Jorge Torres / Unsplash / Illusztráció

Balszerencsés lopás Pécsen, a hűtő terítette le a tolvajt

A vádirat alapján az elkövető kifejezetten azért ment a vendéglátóhelyhez, hogy a teraszon elhelyezett, lezárt hűtőből alkoholos italokat szerezzen meg.

A férfi nagy erővel kezdte rángatni a berendezést, amely azonban váratlanul felborult és közvetlenül a fejére zuhant.

Az eset következtében a vádlott elesett és a hűtőből végül egyetlen palackot sem sikerült magával vinnie.

A földre került férfihoz járókelők siettek oda segítséget nyújtani, de az elkövető arra kérte őket, ne értesítsék sem a mentőket, sem a rendőrséget. Indoklása szerint nemrég szabadult a börtönből és nem akart újra bajba kerülni. A férfi ezt követően elmenekült a helyszínről, de a rendőrség rövid időn belül elfogta. Az ügyészség a vádlottat – aki többszörös visszaesőnek minősül – lopás vétségének kísérletével vádolja.

A pécsi ügy jól mutatja, hogy a tolvajok gyakran saját hibájukba buknak bele, de nem minden eset végződik ilyen „igazságos” módon. Van, amikor az elkövető nem az utcán, hanem a bizalom mögé bújva csap le, ahogy az egy debreceni nő esetében is történt, aki kiszolgáltatott helyzetben vált lopás áldozatává.