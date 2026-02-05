Kedden még vascsővel ütötték egymást, szerdán már együtt loptak rézcsövet

Hírlevél
Nem mindennapi történet Zala vármegyéből. Lopás miatt indítottak eljárást két férfivel szemben, akiket egy nappal korábban felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vontak felelősségre.
lopászala vármegyei rendőr - főkapitányságfelfegyverkezve elkövetettrézcsővascsőgarázdaság

Abszurd történetet osztott meg csütörtök délután a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amit a Zaol.hu szemlézett. Mint írták, február 4-én kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy ismeretlenek betörtek egy épületgépészeti raktárba Nagykanizsán. A tolvajok kiütöttek egy ablakot, és félmillió forint értékben több kilogramm rézcsövet vittek el a helyiségből. A rendőrök két óra múlva, egy MÉH-telepen meg is találták a rezet, amit lefoglaltak. A lopás elkövetőit is azonosították, és mint kiderült, ugyanaz a 32 és a 36 éves helybeli férfi került a látóterükbe, akiket egy nappal korábban felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vontak felelősségre.

Lopás miatt hallgatták ki őket
Lopás miatt hallgatták ki őket, a rezet egy MÉH-telepen találták meg a rendőrök
Forrás: Police.hu

Lopás előtt verekedés

A rendőröket február 3-án, 13 óra körül értesítette egy férfi, hogy rátámadtak nagykanizsai otthonában. Mint kiderült, a bejelentő találkozott egy ismerősével, akit elhívott magához, hogy rendezzék a köztük lévő konfliktust. A békítőtárgyalás azonban eredménytelen maradt, mivel már a ház udvarán egymásnak estek. A 32 éves férfi egy vascsővel többször megütötte 36 éves vendégét, aki ezután nekilökte őt a szomszéd lakás egyik ablakának, ami kitört. Vagyis a bejelentő volt az, aki felfegyverkezve támadt rá ismerősére. 

A bántalmazások következtében mindkét fél könnyű sérülést szenvedett. A nagykanizsai rendőrök mindkettejüket előállították, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki őket.

Van, aki lopja, mások aranyként árulják a rezet. Három győri huszonéves hamis aranylapokkal, több mint 200 millió forint értékben vert át 442 amerikai befektetőt. Az ügy felgöngyölítésében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársait az FBI segítette. A nagypályás stikliről ebben a cikkünkben olvashat bővebben. 

 

