Kedden még vascsővel ütötték egymást, szerdán már együtt loptak rézcsövet

Abszurd történetet osztott meg csütörtök délután a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amit a Zaol.hu szemlézett. Mint írták, február 4-én kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy ismeretlenek betörtek egy épületgépészeti raktárba Nagykanizsán. A tolvajok kiütöttek egy ablakot, és félmillió forint értékben több kilogramm rézcsövet vittek el a helyiségből. A rendőrök két óra múlva, egy MÉH-telepen meg is találták a rezet, amit lefoglaltak. A lopás elkövetőit is azonosították, és mint kiderült, ugyanaz a 32 és a 36 éves helybeli férfi került a látóterükbe, akiket egy nappal korábban felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vontak felelősségre.

Lopás miatt hallgatták ki őket, a rezet egy MÉH-telepen találták meg a rendőrök

Forrás: Police.hu

Lopás előtt verekedés

A rendőröket február 3-án, 13 óra körül értesítette egy férfi, hogy rátámadtak nagykanizsai otthonában. Mint kiderült, a bejelentő találkozott egy ismerősével, akit elhívott magához, hogy rendezzék a köztük lévő konfliktust. A békítőtárgyalás azonban eredménytelen maradt, mivel már a ház udvarán egymásnak estek. A 32 éves férfi egy vascsővel többször megütötte 36 éves vendégét, aki ezután nekilökte őt a szomszéd lakás egyik ablakának, ami kitört. Vagyis a bejelentő volt az, aki felfegyverkezve támadt rá ismerősére.

A bántalmazások következtében mindkét fél könnyű sérülést szenvedett. A nagykanizsai rendőrök mindkettejüket előállították, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki őket.

Van, aki lopja, mások aranyként árulják a rezet. Három győri huszonéves hamis aranylapokkal, több mint 200 millió forint értékben vert át 442 amerikai befektetőt. Az ügy felgöngyölítésében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársait az FBI segítette. A nagypályás stikliről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.