Elkapták a 21 éves magyargéci mestertolvajt, aki 14 alkalommal lopott

Egy 21 éves fiatalt kaptak el a szécsényi rendőrök a napokban Rimócon. A magyargéci férfinél drogot találtak, valamint több mint egy tucatnyi lopással is meggyanúsították. A rendőrség kábítószert is talált nála, a férfit kihallgatták.
delta program

Egy 21 éves fiatalember bilincsben végezte napját a szécsényi rendőröknél, miután több településen, köztük Rimócon, Szécsényben és Salgótarjánban lopott. A férfi lopási ügyét a DELTA Program keretében derítették fel, amikor február 12-én délelőtt igazoltatták – írta a Nool.hu.

A 21 éves magyargéci férfit a rendőrök elfogták, miután több településen összesen 14 lopást követett el
A 21 éves magyargéci férfit a rendőrök elfogták, miután több településen összesen 14 lopást követett el
Fotó: police.hu

Lopások, gyors nyomozás és bilincs – így kapták el a magyargéci tolvajt

A nyomozás során kiderült, hogy a fiatalember 14 különböző alkalommal követett el lopást Nógrád megyében, többször Rimócon. A rendőrök átvizsgálták a ruháját és egy szemüvegtokban 12 csomagot találtak, melyeket gondosan alufóliába csomagolt. 

A gyorsteszt azonnal kimutatta, a csomagokban kábítószer volt.

A rendőrök 12 alufóliába csomagolt pakkot találtak a fiatal férfi ruhájában, amelyek fehér port tartalmaztak
A rendőrök 12 alufóliába csomagolt pakkot találtak a fiatal férfi ruhájában, amelyek fehér port tartalmaztak
Forrás: police.hu

A férfit korábban is keresték már, mert 2025 decemberének végétől rendszeresen lopott. A listán szerepelt besurranásos lopás, de négy esetben a helyi sportcsarnok öltözőiből vitt el értékeket, egy alkalommal pedig egy salgótarjáni üzletből lopott. Egy másik esetben társaival egy szécsényi parkolóban hajtottak végre zsebtolvajlást.

 Összesen a sértetteknek körülbelül 770 ezer forint kárt okozott.

A lopott tárgyakat jóval a piaci ár alatt adta tovább, a befolyt pénzt pedig főként drogokra költötte. A szécsényi rendőrök elfogták és előállították, majd a férfit kábítószer-birtoklás és 14 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Ezután őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A magyargéci fiatal története is jól mutatja, hogy a drogok milyen gyorsan vezethetnek rossz döntésekhez. Egy esztergomi férfi a rendőrség kisfilmjében mesél arról, hogyan vezetett az alkalmi füvezés teljes lecsúszáshoz és börtönhöz, és miért mondja ma már, hogy egyáltalán nem érte meg.

 

