Olyan alapos munkát végzett a takarítónő, hogy kipucolt 12 millió forintot is a lakásból

A Debreceni Járási Ügyészség lopás miatt vádat emelt az ellen a nő ellen, aki a sértett kórházi tartózkodása alatt, 2024. szeptember 30. és október 11. között magához vett 12 millió 400 ezer forintot a debreceni asszony lakásából – írta a Haon.hu.

A Debreceni Járási Ügyészség szerint a takarítónő tudta, hogy a sértett otthonában nagy összegű készpénz van, ezért lopásra adta a fejét

Forrás: MW-archív / Illusztráció

Hosszú hónapok lopása után végül minden kár megtérült

A vádirat szerint a vádlott hosszabb ideje rendszeresen látogatta a sértett otthonát. Ott takarított, bevásárolt és más napi teendőket is elvégzett, emiatt tudomása volt róla, hogy a nő ingatlaneladásból származó jelentős mennyiségű készpénzt tart otthon. A sértett 2024. szeptember 30-án hosszútávú kórházi ellátásra kényszerült.

Benntartózkodása alatt a takarítónő jogtalanul bement a lakásába és elvitt 12 millió 400 ezer forintot.

Az elkövető az ellopott összegből 2,5 millió forintot átadott egy másik, a sértettnek rendszeresen segítő személynek. Viszont ő aggódott, hogy a hamarosan külföldről hazatérő hozzátartozó gyanút fog fogni az eltűnt pénzzel kapcsolatban, ezért ezt a pénzt rövidesen átadta neki, így a sértett kára részben megtérült.

Az elkövető is félt attól, hogy ez a rokon észre fogja venni a nagy összeg hiányát, ezért a vádlott október 11-én 5 millió forintot visszavitt a lakásba. A nyomozás során a lakásán talált további 4 millió 900 ezer forintot lefoglalták és a sértett hozzátartozójának visszaadták, így az okozott kár teljes egészében rendeződött.

Emellett a takarítónő a kórházi dolgozóktól átvett arany ékszereket is eltette a sértett tudta és beleegyezése nélkül, majd a sértett lakásának pincéjébe rejtette.

A hatóság később lefoglalta az ékszereket és visszaadta a sértett hozzátartozójának, így ezen bűncselekmény okozta kár is megtérült.

A Debreceni Járási Ügyészség a beismerő vallomást tett vádlott ellen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, valamint kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. A vádirat indítványozza, hogy a bíróság a tárgyalás lefolytatása nélkül felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.