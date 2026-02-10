Megszólalt a nagyteveli lövöldözés hőse, aki kimentette a gyerekeket

Megdöbbentő részletek derültek ki a Veszprém vármegyei lövöldözés kapcsán: a 76 éves támadó háromszor is elsütötte átalakított gázpisztolyát a nagyteveli polgármesterre, akit két találat is ért. A súlyos sérültet végül mentőhelikopter szállította kórházba, miután egy épp arra járó mentős házaspár szakszerűen ellátta a sebeit. A drámai események közepette a hivatal területén működő óvodából három kisgyermeket az ablakokon keresztül menekítettek ki a biztonságba – írta a Borsonline.hu.

A lövöldözésben hős mentős mentette ki a gyerekeket

Fotó: Wolf Ferenc

Hősies mentősök a lövöldözésben

Súlyos fegyveres támadás rázta meg a Veszprém vármegyei Nagytevelt, amikor egy 76 éves helyi férfi február 10-én délelőtt a polgármesteri hivatalban rátámadt a település vezetőjére. A támadó egy házilag átalakított gázpisztollyal összesen három lövést adott le, amelyből kettő el is találta az áldozatot; a lövöldözés következtében a polgármester súlyos sérüléseket szenvedett.

A tragédiát a szerencsének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy nagyobb baj történjen: épp arra járt egy munkából hazatérő mentős házaspár, akik a segélykiáltásokra azonnal közbeléptek. Pintér László mentős elmondta,

Éppen mentünk az udvaron, amikor kiabáltak nekünk. Szó szerint így mondták, hogy 'lelőtték a polgármestert'. Amikor ezt felfogtuk, gyorsan átfutottunk a hivatalhoz. Első körben a három kisgyereket vettem ki az ablakon, hogy őket biztonságban tudjuk. Az óvónők mondták, hogy bezárták az ajtót belülről. Utána meghallottuk kívülről, hogy a támadó és a polgármester már külön helyiségben vannak.

– nyilatkozta a Tényeknek Pintér László.

A biztonsági szakértők szerint a férfi által használt, fémdarabok kilövésére átalakított fegyver életveszélyes volt. A támadót elfogták, elszámoltatása megkezdődött.