Lövöldözés a Mardi Gras-on: többször is lábon találtak egy 6 éves gyereket

Hat személy szenvedett sérülést egy louisianai felvonuláson történt fegyveres támadás következtében. A lövöldözés sérültjei között egy hatéves kisgyerek is van, őt a beszámolók szerint többször is lábon találták – írta a Borsonline.hu.

A louisianai felvonulás kezdetén történt a lövöldözés

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Lövöldözés sokkolta a Mardi Gras ünneplőit

A gyermeket kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték a Baton Rouge-i gyermekkórházba. Az eset során öt felnőtt is megsérült, közülük egyet szintén légi úton szállítottak el, ugyancsak kritikus állapotban. További két személy állapota súlyos.

A Mardi Gras felvonulás idén ünnepelte 21. évfordulóját és a lövöldözés az esemény kezdetén történt, jelezte Jeff Travis sheriff. A rendőrség tájékoztatása szerint négy gyanúsítottat már őrizetbe vettek, a további nyomozás folyamatban van.

Breaking: Child Critical After Mardi Gras Parade Shooting in Small-Town Louisiana Leaves Six Injured. 🚨



CLINTON, Louisiana — A festive "Mardi Gras in the Country" parade turned tragic on Saturday when gunfire erupted in front of the East Feliciana Parish Courthouse, injuring… pic.twitter.com/vYVsy5yZjV — JAS (@JasADRxquisites) January 31, 2026

