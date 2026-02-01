Hírlevél
Lövöldözés a Mardi Gras-on: többször is lábon találtak egy 6 éves gyereket

Súlyos incidens rázta meg a louisianai Mardi Gras felvonulást. Lövöldözés tört ki, amely során hat ember megsérült, köztük egy hatéves gyerek, akinek az állapota kritikus. A rendőrség négy gyanúsítottat őrizetbe vett.
Hat személy szenvedett sérülést egy louisianai felvonuláson történt fegyveres támadás következtében. A lövöldözés sérültjei között egy hatéves kisgyerek is van, őt a beszámolók szerint többször is lábon találták – írta a Borsonline.hu.

A louisianai felvonulás kezdetén történt a lövöldözés
A louisianai felvonulás kezdetén történt a lövöldözés
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Lövöldözés sokkolta a Mardi Gras ünneplőit

A gyermeket kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték a Baton Rouge-i gyermekkórházba. Az eset során öt felnőtt is megsérült, közülük egyet szintén légi úton szállítottak el, ugyancsak kritikus állapotban. További két személy állapota súlyos.

A Mardi Gras felvonulás idén ünnepelte 21. évfordulóját és a lövöldözés az esemény kezdetén történt, jelezte Jeff Travis sheriff. A rendőrség tájékoztatása szerint négy gyanúsítottat már őrizetbe vettek, a további nyomozás folyamatban van.

