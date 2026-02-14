Lövöldözés Győrben: dulakodás közben dördült el a fegyver

Február 12-én, este 6 óra körül Győrben, a Cuha utcában két férfi szóváltásba keveredett, amely dulakodásba torkollott. Az incidens során az egyik fél gáz-, riasztófegyvert rántott, amellyel több lövést is leadott, megsebesítve vitapartnerét. A lövöldözésről a Kisalföld.hu számolt be.

Lövöldözés lett egy vita vége Győrben Fotó: illusztráció/Pexels

A helyszínre nagy erőkkel kiérkező rendőrök mindkét férfit elfogták és előállították. A lövöldözőt – őrizetbe vétele mellett – garázdaság bűntette, a másik személyt pedig garázdaság vétsége miatt, gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Lövöldözés a nagyteveli polgármesteri hivatalban

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai lakossági fórumon igyekeztek részletesen, hitelesen és közérthetően beszámolni a nagyteveli polgármester elleni támadásról, és eloszlatni a lövöldözésről szóló tévhiteket. Azt a fegyvert is magukkal vitték, amivel fejbe lőtték Orbán Sándort.