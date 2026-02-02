Meglepő dolog történt korunk Robin Hoodjával

Különös fordulatot vett az utóbbi évek egyik legvitatottabb amerikai bűnügye, miután kiderült, hogy a UnitedHealthcare vezérigazgatójának meggyilkolásával gyanúsított Luigi Mangione akár el is kerülheti a legsúlyosabb ítéletet. A 26 éves fiatalember 2024 végén egy manhattani luxusszálloda előtt végzett a biztosítási óriás vezetőjével. Elfogása után váratlanul sokan az egészségügyi rendszer igazságtalanságai elleni lázadóként kezdtek tekinteni rá. Bár a tettéért súlyos felelősségre vonás vár rá, az ügyvédei és a jogi környezet miatt kérdéses, hogy végül kiszabják-e rá a halálbüntetés lehetőségét ebben a társadalmilag rendkívül megosztó ügyben – írta a BBC.com.

Megmenekült a modern Robin Hood, Luigi Mangione a halálbüntetéstől

Fotó: Getty Images via AFP/Shannon Stapleton

Luigi Mangione elkerülheti a kivégzést

Úgy tűnik, az amerikai igazságszolgáltatás is érzékeli a biztosítási vezér meggyilkolása körüli különleges társadalmi feszültséget, ugyanis a manhattani esküdtszék elvetette a lőfegyverrel elkövetett gyilkosság vádját. Ez a döntés kulcsfontosságú a vádlott számára, hiszen így szövetségi szinten lekerült a napirendről a halálbüntetés lehetősége.

Bár állami szinten továbbra is gyilkossággal vádolják, a legsúlyosabb kiszabható büntetés immár az életfogytiglani szabadságvesztés maradt.

A rácsok mögött eközben valóságos kultusz alakult ki a fiatal férfi körül. Rabtársai rajonganak érte, a külvilágból pedig folyamatosan érkeznek hozzá a támogatói csomagok. Luigi Mangione nem tartja meg magának a küldeményeket, bőkezűen osztozik fogvatartott társaival,

amivel csak tovább erősíti különös „népi hős” státuszát az amerikai börtönfalakon belül.

