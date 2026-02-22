Aston Martin és a pokol járgányai: magyar utakon gázoltak a gyilkos luxusautók

Egy 33 éves férfi nagy sebességgel lesodródott az útról a luxusautójával Valentin-napon, majd egy megállóba csapódott, ahol buszra várt egy 76 éves asszony. A nyugdíjast elsodorta a fiatal, gazdag sofőr. Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ez a győri Aston Martin-gázolás rövid története.

A halálos baleset során rommá tört Aston Martin márkájú luxusautó

Videón a győri Aston Martin-gázolás helyszíne

A Kisalfold.hu munkatársa felvételt készített a halálos baleset után a helyszínen.

A sokkoló videón az áldozat gurulós bevásárlótáskája is látszik:

Ennyi maradt Jákli Mónika Mercedeséből

Egy Nagymegyer irányába tartó Mercedes egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott január 21-én hajnalban. Olyan nagy sebességgel haladt, hogy az ütközés következtében a kocsi több darabra szakadt, teljesen összeroncsolódott, és kigyulladt – erősítette meg Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka a Parameter.sk szlovák hírportálnak, amely elsőként számolt be arról, amit az Origo is megírt, hogy a kocsit Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer vezette, aki nem élte túl a balesetet.

Egy ilyen autót vezetett Jákli Mónika Szlovákiában

A Nagyszombati Kerületi Rendőrség tájékoztatása szerint senki más nem ült mellette. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a sofőr testét a lángoló autó mellett találták. Azonnal megkezdték Jákli Mónika újraélesztését, amit később a mentők is folytattak, de minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

A 31 éves nő a kórházba szállítása után kora reggel belehalt sérüléseibe.

Sallai Nóra kisfiát egy BMW-s gyilkolta meg

2024 őszén Sallai Nóra, a Jóban Rosszban sztárja mellett a kisfia is ott ült a kocsiban, amikor egy BMW beléjük rohant. A karambol részletei szívszorítóak, a színésznő életveszélyesen megsérült, ötéves gyerekét viszont hiába próbálták megmenteni az orvosok, belehalt a sérüléseibe. Ennek a luxusautónak a volánja mögött is egy fiatal, 29 éves férfi, Rikárdó ült.

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam”

– válaszolta egy évvel a halálos baleset után írásban Sallai Nóra a Bors azon kérdésére, hol tart a felépülésben.