Aston Martin és a pokol járgányai: magyar utakon gázoltak a gyilkos luxusautók

Egy 33 éves férfi nagy sebességgel lesodródott az útról a luxusautójával Valentin-napon, majd egy megállóba csapódott, ahol buszra várt egy 76 éves asszony. A nyugdíjast elsodorta a fiatal, gazdag sofőr. Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ez a győri Aston Martin-gázolás rövid története.
Videón a győri Aston Martin-gázolás helyszíne
A Kisalfold.hu munkatársa felvételt készített a halálos baleset után a helyszínen.
A sokkoló videón az áldozat gurulós bevásárlótáskája is látszik:
Ennyi maradt Jákli Mónika Mercedeséből
Egy Nagymegyer irányába tartó Mercedes egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott január 21-én hajnalban. Olyan nagy sebességgel haladt, hogy az ütközés következtében a kocsi több darabra szakadt, teljesen összeroncsolódott, és kigyulladt – erősítette meg Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka a Parameter.sk szlovák hírportálnak, amely elsőként számolt be arról, amit az Origo is megírt, hogy a kocsit Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer vezette, aki nem élte túl a balesetet.
A Nagyszombati Kerületi Rendőrség tájékoztatása szerint senki más nem ült mellette. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a sofőr testét a lángoló autó mellett találták. Azonnal megkezdték Jákli Mónika újraélesztését, amit később a mentők is folytattak, de minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az életét.
A 31 éves nő a kórházba szállítása után kora reggel belehalt sérüléseibe.
Sallai Nóra kisfiát egy BMW-s gyilkolta meg
2024 őszén Sallai Nóra, a Jóban Rosszban sztárja mellett a kisfia is ott ült a kocsiban, amikor egy BMW beléjük rohant. A karambol részletei szívszorítóak, a színésznő életveszélyesen megsérült, ötéves gyerekét viszont hiába próbálták megmenteni az orvosok, belehalt a sérüléseibe. Ennek a luxusautónak a volánja mögött is egy fiatal, 29 éves férfi, Rikárdó ült.
Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam”
– válaszolta egy évvel a halálos baleset után írásban Sallai Nóra a Bors azon kérdésére, hol tart a felépülésben.
A színésznő számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy minden nap gondol halott kisfiára.
A színésznő kiemelte, a családjától és a barátaitól kapja a legtöbb erőt, amiért végtelenül hálás. Azóta nem járt a baleset helyszínén, de nem is szeretne arra menni. A szerencsétlenségből semmire sem emlékszik, ami annak is betudható, hogy csak napokkal a baleset után tért magához a kórházban.
Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt”
– mondta arra a kérdésre, ki közölte vele kisfia halálhírét.
Leszakadt egy biciklis mindkét lába Árpád hídon versenyző luxusautósok miatt
2023. július 1-én halálos baleset történt az Árpád hídon, amelyben egy 26 éves férfi meghalt és többen megsérültek. Három autó ütközött, egy biciklis volt az, aki nem élte túl, leszakadtak a lábai, amikor a két versenyző luxusautó közül az egyik lesodródott az útról. Egy héttel később érkezett a hír, hogy letartóztatták a Fővárosi Főügyészség javaslatára a Budai Központi Kerületi Bíróságon
annak a Mercedesnek a sofőrjét, aki a halálos balesetet okozta a spontán gyorsulási verseny során, amelyre egy BMW-vel vállalkozott.
Az Árpád hídi gázoló maga is megsérült, a kórházban hallgatták ki a rendőrök. Bár azt mondta, versenyzésről szó sem volt,
feltunningolt luxusutójának rendszáma beszédes: RACE-001.
Az az igazság, hogy a kocsijának ugyan megvolt az ereje a versenyre, a sofőr képességei viszont messze elmaradtak Michael Schumacherétől. Azt hitte, tud vezetni, de ahogy a helyzet bizonyítja: egyáltalán nem. 2025. szeptember 2-án bűnösnek vallotta magát a per előkészítő ülésén.
Mercedest vezető fiatal férfi ölte meg Mázló Attilát
A rendőri pályára készülő Mázló Attila 2023. január 7-én, a névnapján lett halálos baleset áldozata Debrecen belvárosában.
- A Vágóhíd utcai felüljárón szabályosan közlekedett Attila, amikor egy szemből érkező luxusautó átsodródott a sávjába és nekiment.
- A több tízmilliós AMG C43-as Mercedes volánjánál egy mindössze 19 éves fiatal ült a tragédia idején.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Debreceni Járásbíróság folyosóján drámai jelenetek játszódtak le a három évvel ezelőtti halálos debreceni autóbaleset tárgyalásán a minap. Mázló Attila édesanyja, Agócs Anna a luxusautós felé fordulva felmutatta a fia holttestéről készült fotókat és azt kiabálta:
Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?"
Az asszony összeomlott, mentő vitte kórházba. Ezután ítélet született a debreceni autóbaleset ügyében. A bíróság három év fogházra ítélte Sz. Patrikot, emellett 4 évre és 2 hónapra eltiltotta a járművezetéstől is.
Vigyázat, szlovák milliomos luxusautóban!
2012. Augusztus 21-én hajnali 4 óra 45 perckor a szlovák Eva Rezesová BMW X5-öse hátulról belerohant egy kamiont, egy Fiat Puntóba, jóval a megengedett sebesség felett, nagyjából 165–180 kilométer/órával. A tragédia az M3-as autópályán, Budapest irányában történt, és négy ember életét követelte:
hárman a helyszínen, a lángoló autóban haltak meg, a negyedik áldozat, aki még ki tudott menekülni, később a kórházban halt bele sérüléseibe.
2018 augusztusában szabadon engedték a brutális, halálos balesetet okozó szlovák milliomosnőt, a korábbi szlovák miniszter lányát. Rezesovát 9 évre ítélték, jó magaviselete miatt viszont 6 év után feltételesen kiszabadulhatott. A gyilkos sofőr kék farmerben, kék ingben, napszemüvegben, rózsaszín táskával a vállán lépett ki a Nagy Ignácz utcai börtönből. Az utcán megölelte a lányát és az édesanyját, aztán anélkül, hogy egyetlen kérdésre is válaszolt volna, beült egy fehér luxusterepjáró hátsó ülésére a gyereke mellé, és elhajtottak. Reméljük, soha többet nem gondol arra, hogy vezetnie kellene.
Ez csak 6 olyan halálos baleset, amelyet luxusautós sofőr okozott, de közel sem az összes, hiszen azt felsorolni is nehéz lenne.
Azokat, amelyekben egy Audis a vétkes sofőr, még meg sem említettük, pedig ezekből is van jópár.
Vajon miért gondolják azt olyan sofőrök, akik nem tudnak vezetni, hogy egy nagyerejű luxusautóban mindenre képesek,
hogy tudnak gyorsulni, versenyezni és persze úgy vezetni, mint a legendás Emerson Fittipaldi?
Ez a kérdés az, amire számunkra nincs elfogadható válasz.