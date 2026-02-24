Tragédia az M1-esen: kizuhant a járműből, egyetlen mozdulat megmenthette volna az életét

Február 20-án az M1-es főváros felé vezető oldalán, a 36-os kilométerszelvénynél két kisteherautó ütközött össze az átterelt sávban – írta a Kemma.hu. A portál szerint a szerencsétlenségnek nem kellett volna ilyen súlyosan végződnie, ha kicsit körültekintőbb az egyik sofőr.

Halálos baleset az M1-es autópályán: a biztonsági öv életet mentett volna

Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook/Kemma.hu

Baleset az M1-esen: kizuhant a járműből az áldozat

Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik jármű utasa kizuhant az autóból. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A hatóságok később közölték:

az áldozat nem használta a biztonsági övet.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a biztonsági öv használata nem puszta formalitás, hanem életmentő intézkedés. Ütközéskor az öv megakadályozza, hogy az utas kirepüljön a járműből, és jelentősen csökkenti a halálos sérülések kockázatát.

Egyetlen mozdulat életet menthet

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy a tragédia körülményei egyértelmű tanulsággal szolgálnak.

Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb az ütközés ereje – és annál kisebb az esély a túlélésre, ha valaki nincs bekötve.

A rendőrség ismét arra kéri a közlekedőket, hogy minden esetben kapcsolják be a biztonsági övet, még rövid távon is. Egy másodpercek alatt bekövetkező baleset során már nincs lehetőség korrigálni. Az M1-es tragédiája újra megmutatta: akár egyetlen mozdulat is dönthet élet és halál között.

