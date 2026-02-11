Soha véget nem érő küzdelem: a rácsok mögött marad a hírhedt magyar sorozatgyilkos

Magda Marinkot 1996-ban ítélték életfogytiglani fegyházra, miután a Legfelsőbb Bíróság több, előre megtervezett, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel végrehajtott emberölés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt mondta ki bűnösnek. Azóta a szegedi Csillagbörtön falai között tölti büntetését. A neve a 90-es évek legsúlyosabb bűncselekményeinek egyik szinonimájává vált.

Magda Marinko továbbra is a szegedi Csillagbörtönben tölti büntetését

Fotó: MTI

Évtizedeken át alig került a nyilvánosság elé vele kapcsolatos információ. Fordulópontot 2019. március 24-e jelentett, amikor először vált jogosulttá arra, hogy feltételes szabadságra bocsátását kérje. A hazai joggyakorlat azonban egyértelművé tette, hogy a feltételes szabadság nem automatikus kedvezmény, hanem szigorú mérlegelés eredménye, amelyben a társadalom védelme és az elítélt reintegrációs esélyei egyaránt döntő szempontok.

Marinko az elmúlt években hét alkalommal nyújtott be kérelmet. A Szegedi Törvényszék korábban minden esetben úgy ítélte meg, hogy sem a közbiztonság, sem az elítélt társadalomba való visszailleszkedése nem garantálható megfelelően.

Magda Marinko hetedik kérelméről a közelmúltban született döntés

A bíróság ismét elutasította a feltételes szabadság lehetőségét.

A '90-es évek egyik leghíresebb sorozatgyilkosa így továbbra is fegyházbüntetését tölti, ugyanakkor a jogszabályok értelmében egy év elteltével újra próbálkozhat a szabadulás kérelmezésével.