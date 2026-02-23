Rejtélyes alakok jártak Magyar Péter titkos szobája közelében

Február 15-én reggel érkezett jelzés a rendőrséghez arról, hogy egy terézvárosi társasházban, vagyis azon a környéken, ahol Magyar Péter rejtélyes szobája is van, gyanús mozgásra figyeltek fel a lakók. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi járőrei gyorsan a helyszínre értek, ahol három férfit igazoltattak a lépcsőházban a rendőrség oldalán olvasható információk szerint.

Rejtélyes betörők fosztottak ki egy airbnb-s lakást Magyar Péter titkos szobája közelében

Az egyiküknél egy fonott kosár és egy átlátszó vödör volt, tele különféle holmikkal:

többek között elektronikai eszközökkel, zuhanyfejjel, tisztítószerekkel, mosogatószivacsokkal, egy kézi súlyzóval, valamint egy kulcsszéf csomagolásával.

A rendőrök elfogták a három betörőt és visszakísérték a lakásba, ahol még négy embert találtak. Ők azt állították, hogy azt egyik ismerősük engedélyével mentek oda, bulizni és aludni.

A helyszíni szemlén kiderült, hogy a rövid távú kiadásra használt lakásból mintegy 200 ezer forint értékben vittek el különböző tárgyakat, köztük televíziót, egy régi rádiót és több háztartási eszközt is.

A gyanú szerint a lakás kulcsához a bejáratnál elhelyezett kulcsszéf segítségével jutottak hozzá.

Az intézkedés közben a rendőrök szerszámokat is találtak náluk – csavarhúzókat, egy reszelőt, valamint egy barkácseszközt –, és két kulcscsomót is lefoglaltak. Végül mind a hét érintettet bevitték a kerületi kapitányságra kihallgatásra. A lakásban tartózkodó négy embert tanúként hallgatták meg, míg két 28 éves és egy 29 éves férfit lopás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket.

Egyre cifrább fordulatokat vesz Magyar Péter szobabotránya. A csavaros ügy egyik különös epizódja, hogy a Tisza Párt elnöke maga vallotta be egy videóban, hogy ott járt a partin, ahol később pásztorórát töltöttek Vogel Evelinnel. Ez is egy terézvárosi airbnb lakásban történt, nem messze attól a lakástól, amit a betörők kirámoltak.