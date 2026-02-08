Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elsöprő Fidesz-győzelem az időközi választáson

marian cozma

Marian Cozma halála után 17 évvel drámai vallomást tett az apja

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizenhét év telt el a veszprémi éjszakát vérbe borító tragédia óta, ám a fájdalom az idő múlásával sem enyhült az áldozat családja számára. Az országot megrázó brutális gyilkosság évfordulóján az édesapa, Petre Cozma vallott arról, hogyan törte ketté az egész életüket fia, Marian Cozma elvesztése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
marian cozmahalálpetre cozmaveszprémfiacsaládtragédia

Mindössze huszonegy másodperc alatt oltották ki az ígéretes sportoló életét azon a végzetes februári hajnalon, amely örökre megváltoztatta a magyar sportvilágot. A Veszprém és a román válogatott kedvence, Marian Cozma tragikus halála tizenhét év távlatából is fájó seb marad, hiszen a „Madár” néven ismert óriás hiánya a mai napig pótolhatatlan űrt hagyott maga után – írta a Borsonline.hu.

Marian Cozma halála váratlanul érte a sportvilágot és családját
Marian Cozma halála váratlanul érte a sportvilágot és családját
Fotó: Illyés Tibor/MTI 

Marian Cozma édesapja testileg és lelkileg is bele betegedett

A veszprémi tragédia óta a Cozma család élete a folyamatos leépülésről szól. Az egykor életerős édesapa, Petre Cozma mára testileg és lelkileg is összeroppant: a fia halála okozta mérhetetlen stressz miatt súlyos cukorbetegség alakult ki nála, ami miatt tavaly augusztusban amputálni kellett a bal lábát. A 70 éves férfi megtörten vallotta be, hogy bár tizenhét év telt el a gyilkosság óta, nincs olyan nap, hogy ne gyászolná fiát, a fájdalom pedig végleg felemésztette az egészségét.

Édesapja lelkileg és fizikailag megszenvedte fia elvesztését
Édesapja lelkileg és fizikailag megszenvedte fia elvesztését
Fotó: Pesthy Márton /  PM Veszprém Megyei Napló

Édesapja nem tudja látogatni

Tizenhét évvel a fia halála után Petre Cozma már csak lélekben tud ott lenni fia sírjánál. Bár a fizikai fájdalom és a mozgáskorlátozottság a szobájába láncolja, vigasztalást nyújt számára, hogy 

családja példásan gondozza Marian nyughelyét, amely elmondása szerint tisztább és rendezettebb, mint sok ember otthona.

A gyászoló apa számára Magyarország és Veszprém neve nem a tragédiát, hanem a végtelen szeretetet jelenti. 

Petre Cozma mély hálával beszél a magyar szurkolókról, akik tizenhét év után sem felejtették el a „Madár” becenéven emlegetett 210 centis óriást. 

Bár fia élete egy értelmetlen támadásban ért véget, az apa nem gyűlöletet, hanem tiszteletet érez a magyarok iránt, akik szimbolikus alakként őrizik Marian Cozma emlékét. Ma, a tragédia évfordulóján egy megtört, de hálás apa kéri a sportvilágot: 

becsüljék meg az egészségüket, mert a szeretteink elvesztése után minden más értékét veszti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!