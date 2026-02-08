Marian Cozma halála után 17 évvel drámai vallomást tett az apja

Mindössze huszonegy másodperc alatt oltották ki az ígéretes sportoló életét azon a végzetes februári hajnalon, amely örökre megváltoztatta a magyar sportvilágot. A Veszprém és a román válogatott kedvence, Marian Cozma tragikus halála tizenhét év távlatából is fájó seb marad, hiszen a „Madár” néven ismert óriás hiánya a mai napig pótolhatatlan űrt hagyott maga után – írta a Borsonline.hu.

Marian Cozma halála váratlanul érte a sportvilágot és családját

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Marian Cozma édesapja testileg és lelkileg is bele betegedett

A veszprémi tragédia óta a Cozma család élete a folyamatos leépülésről szól. Az egykor életerős édesapa, Petre Cozma mára testileg és lelkileg is összeroppant: a fia halála okozta mérhetetlen stressz miatt súlyos cukorbetegség alakult ki nála, ami miatt tavaly augusztusban amputálni kellett a bal lábát. A 70 éves férfi megtörten vallotta be, hogy bár tizenhét év telt el a gyilkosság óta, nincs olyan nap, hogy ne gyászolná fiát, a fájdalom pedig végleg felemésztette az egészségét.

Édesapja lelkileg és fizikailag megszenvedte fia elvesztését

Fotó: Pesthy Márton / PM Veszprém Megyei Napló

Édesapja nem tudja látogatni

Tizenhét évvel a fia halála után Petre Cozma már csak lélekben tud ott lenni fia sírjánál. Bár a fizikai fájdalom és a mozgáskorlátozottság a szobájába láncolja, vigasztalást nyújt számára, hogy

családja példásan gondozza Marian nyughelyét, amely elmondása szerint tisztább és rendezettebb, mint sok ember otthona.

A gyászoló apa számára Magyarország és Veszprém neve nem a tragédiát, hanem a végtelen szeretetet jelenti.

Petre Cozma mély hálával beszél a magyar szurkolókról, akik tizenhét év után sem felejtették el a „Madár” becenéven emlegetett 210 centis óriást.

Bár fia élete egy értelmetlen támadásban ért véget, az apa nem gyűlöletet, hanem tiszteletet érez a magyarok iránt, akik szimbolikus alakként őrizik Marian Cozma emlékét. Ma, a tragédia évfordulóján egy megtört, de hálás apa kéri a sportvilágot: