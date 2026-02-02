Döbbenet! Egy harmadik áldozata is lehet a Marina parti kettős gyilkosnak

A szlovák TV JOJ riportja szerint nyomon vannak a hatóságok a 2008 áprilisában eltűnt szlovák oknyomozó újságíró, Paľo Rýpal ügyében, akit Párkányban láttak utoljára. Az már viszonylag korán kiderült a szlovák nyomozók számára, hogy a dunaszerdahelyi maffia megrendelésére, Sátor Lajos parancsára likvidálhatták a férfit. A Blikk azt írja, a Parameter.sk szerint most ennél is közelebb kerültek ahhoz, hogy megfejtsék a rejtélyt, amelyhez a Marina parti kettős gyilkosnak is köze lehet.
2016. február 11-én kivégeztek és kiraboltak egy milliomos szlovák bűnözőt a barátnőjével együtt a XIII. kerületi Marina parton. Két évvel a kettős gyilkosság után, 2018. július 9-én tetemkereső kutyákkal és talajradar segítségével találtak rá a rendőrök a 43 éves, Pistának becézett J. Stefán és barátnője, a 29 éves P. Enikő mésszel leöntött, elásott földi maradványaira. A Pilisszentiván külterületén lévő erdőben voltak a holttestek egy méter mélyre ásva azon a helyen, ahol az ügy másodrendű vádlottja, a magát rasszistának tartó H. Zsolt megmutatta nekik. Az akkor 39 éves férfi egy másik ügy miatt volt ekkor börtönben.
Előbb a tetthelyről beszélt, a XIII. kerületi lakópark földszinti lakásáról, majd a két áldozat sírjáról is az egyik kihallgatása során. Ugyanakkor azt is hozzátette, sőt, hangsúlyozta is, nem ő húzta meg a ravaszt, csak segített szlovák ismerősének.
Két fegyverrel ölhették meg a Marina parti kettős gyilkosság feldarabolt áldozatait
Alapos helyszíni szemlét tartottak a tetthelyen, így találtak rá évekkel később az áldozatok vérére a lakásban. DNS vizsgálat segítségével azonosították a 43 éves szlovák áldozatot, aki hamis okmányokkal bérelte a lakást. Az is kiderült, hogy Szlovákiában elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt nyolc évre börtönbe kellett volna vonulnia 2014-ben, de megszökött. A nyomozók sejtették, hogy a szlovák férfinek, akire H. Zsolt utalt, valóban köze lehet a szlovák bűnöző meggyilkolásához. Nemzetközi nyomozócsoport alakult az ügyben. A szlovák felet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a Révkomáromi Rendőrkapitányság és a Szlovák Köztársaság Speciális Ügyészi Hivatala, Magyarországot pedig a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya és a Fővárosi Főügyészség képviselte. A szlovákok megállapították, hogy a 43 éves áldozattal együtt fiatal barátnője is eltűnt 2016-ban.
A nő hozzátartozóitól vett biológiai minták és a Marina parti lakásban rögzített vér összehasonlításával sikerült azonosítani a nyomait, így derült ki, hogy ő a másik áldozat. A nő autóját is lefoglalták a nyomozók.
Eközben az igazságügyi szakértők megvizsgálták a holttesteket. Bár a mész sok mindent elfedett, megnehezítve munkájukat, a boncolás során arra utaló nyomokat találtak, hogy agyonlőtték az áldozatokat és két fegyvert használhattak az elkövetők.
Mind kiderült, a gyilkos és társa a nyomok eltüntetése érdekében még ki is takarította a Marina parti lakást, majd azt a történetet terjesztette el, hogy a két áldozat elhagyta Budapestet, és máshol bujkál. A bűnözőnél talált 200 ezer eurónyi készpénzt és az aranytömbjeit eltették,
ezután az egyik elkövető végzetes hibát vétett, ami döntő szerepet játszott a lebukásukban.
A szlovák bűnöző és barátnője megöléséért és feldarabolásáért bűntársával együtt tavaly áprilisban első fokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt köbölkúti K. Norbert az újságíró haláláról is beszélt vallomásában.
Bevallotta a szlovák rendőröknek, hogy részt vett Paľo Rýpal meggyilkolásában,
amiért tízezer koronát ígértek neki. Közölte, azt is tudja, hová rejtették el az újságíró holttestét. A TV JOJ riportja szerint a férfi egy erdőt jelölt meg, ezen belül még a fákat is, vagyis elég pontosan megadta az illegális sírt. A környéket lezárták, hogy illetéktelenek ne léphessenek be addig, amíg a hó el nem olvad, és el nem kezdődik a feltárás.
