Döbbenet! Egy harmadik áldozata is lehet a Marina parti kettős gyilkosnak

A szlovák TV JOJ riportja szerint nyomon vannak a hatóságok a 2008 áprilisában eltűnt szlovák oknyomozó újságíró, Paľo Rýpal ügyében, akit Párkányban láttak utoljára. Az már viszonylag korán kiderült a szlovák nyomozók számára, hogy a dunaszerdahelyi maffia megrendelésére, Sátor Lajos parancsára likvidálhatták a férfit. A Blikk azt írja, a Parameter.sk szerint most ennél is közelebb kerültek ahhoz, hogy megfejtsék a rejtélyt, amelyhez a Marina parti kettős gyilkosnak is köze lehet.

Helyszínelő egy tetthelyen (illusztráció): a Marina parti kettős gyilkosnak lehet még egy áldozata

Fotó: cottonbro studio/Pexels.com

2016. február 11-én kivégeztek és kiraboltak egy milliomos szlovák bűnözőt a barátnőjével együtt a XIII. kerületi Marina parton. Két évvel a kettős gyilkosság után, 2018. július 9-én tetemkereső kutyákkal és talajradar segítségével találtak rá a rendőrök a 43 éves, Pistának becézett J. Stefán és barátnője, a 29 éves P. Enikő mésszel leöntött, elásott földi maradványaira. A Pilisszentiván külterületén lévő erdőben voltak a holttestek egy méter mélyre ásva azon a helyen, ahol az ügy másodrendű vádlottja, a magát rasszistának tartó H. Zsolt megmutatta nekik. Az akkor 39 éves férfi egy másik ügy miatt volt ekkor börtönben.

Előbb a tetthelyről beszélt, a XIII. kerületi lakópark földszinti lakásáról, majd a két áldozat sírjáról is az egyik kihallgatása során. Ugyanakkor azt is hozzátette, sőt, hangsúlyozta is, nem ő húzta meg a ravaszt, csak segített szlovák ismerősének.

Két fegyverrel ölhették meg a Marina parti kettős gyilkosság feldarabolt áldozatait

Alapos helyszíni szemlét tartottak a tetthelyen, így találtak rá évekkel később az áldozatok vérére a lakásban. DNS vizsgálat segítségével azonosították a 43 éves szlovák áldozatot, aki hamis okmányokkal bérelte a lakást. Az is kiderült, hogy Szlovákiában elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt nyolc évre börtönbe kellett volna vonulnia 2014-ben, de megszökött. A nyomozók sejtették, hogy a szlovák férfinek, akire H. Zsolt utalt, valóban köze lehet a szlovák bűnöző meggyilkolásához. Nemzetközi nyomozócsoport alakult az ügyben. A szlovák felet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a Révkomáromi Rendőrkapitányság és a Szlovák Köztársaság Speciális Ügyészi Hivatala, Magyarországot pedig a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya és a Fővárosi Főügyészség képviselte. A szlovákok megállapították, hogy a 43 éves áldozattal együtt fiatal barátnője is eltűnt 2016-ban.

A nő hozzátartozóitól vett biológiai minták és a Marina parti lakásban rögzített vér összehasonlításával sikerült azonosítani a nyomait, így derült ki, hogy ő a másik áldozat. A nő autóját is lefoglalták a nyomozók.

Eközben az igazságügyi szakértők megvizsgálták a holttesteket. Bár a mész sok mindent elfedett, megnehezítve munkájukat, a boncolás során arra utaló nyomokat találtak, hogy agyonlőtték az áldozatokat és két fegyvert használhattak az elkövetők.