Életveszélyben Cipruson: csaknem halálra gázolták Marsi Anikó férjét

– Képzeljétek el, ma megmentettem a saját életemet! – közölte a TikTokra feltöltött videójában Gyarmati Gábor, aki a Blikknek részletesen beszámolt az életveszélyes szituációról. Elmondta, hogy fülhallgató volt a fülében, és mire észrevette az autót, már a járdán haladt felé. Marsi Anikó férje az utolsó pillanatban tudott elugrani a jármű elől, amelyben nem ül benne senki. A vállalkozó valószínűsíti, hogy nem volt behúzva a kézifék, ezért gurult el a leparkolt autó.

Egy elszabadult, sofőr nélküli autó kis híján elütötte Marsi Anikó férjét – Fotó: Bors

Marsi Anikó férje megpróbálta megállítani az elszabadult járgányt

– Nem az a típus vagyok, aki ilyenkor tétlenül áll, és nem avatkozik be, de mivel eléggé nagy volt a kocsi lendülete, hamar kiderült, hogy hiába futok utána, nem fogok tudni beleugrani és megállítani – közölte a Blikkel Gyarmati. Hozzátette: a kocsi végül egy parkoló autóba csapódott.

A szerencse fiának közeli barátjaként tekint magára

A TV2 népszerű híradósának párja 1992-ben diákmunkásként egy benzinkúton dolgozott, ahova behoztak egy Barkast. Feltette az emelőre, és aláfeküdt, hogy megvizsgálja. A Barkas azonban elindult az emelőről, ő pedig az utolsó pillanatban tudta elfordítani a fejét.

Ha nem sikerül, akkor biztos, hogy összezúzza. Azt gondolom, hogy a szerencse fiának egészen közeli barátja vagyok”

– elmélkedett a férfi.

Még novemberben írtunk róla, hogy Gyarmati Gábor rosszul lett egy otthoni edzés közben. Marsi Anikó gyors döntésének hála a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A kórházban kiderült, hogy vérnyomásproblémái vannak, ezért további vizsgálatokra és gyógyszeres kezelésre volt szüksége.