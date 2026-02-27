Elfogták a zalai kormányhivatali szakügyintéző maszkos támadóját

Február 27-én reggel egy nő bejelentést tett a Zalaszentgróti Rendőrőrsön. Közölte, hogy nem sokkal fél 8 után egy férfi megtámadta a munkahelye előtt. Azt is elmondta, hogy kormányhivatali szakügyintézőként dolgozik és egyáltalán nem látta a férfi arcát. Mint kiderült, a maszkos támadó egy autóból szállt ki, mögé lépett és leöntötte valamilyen folyadékkal, ami után elmenekült a helyszínről. Az eset során senki sem sérült meg. A Zaol.hu legújabb cikke szerint hiába takarta el az arcát, így is elfogták a rendőrök.

Türjén fogták el a budapesti maszkos férfit péntek délután

Forrás: Zala vármegyei rendőrség

Az ügyben a Keszthelyi Rendőrkapitányság indított nyomozást közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és több tanút is meghallgattak, ami után kezdett összeállni a fejükben a kép arról, ki lehet a támadó.

Pár órával a támadás után már a maszkos férfi nyomában voltak a rendőrök.

Türjén találtak rá a 49 éves budapesti férfire, akit elfogtak és a kapitányságon gyanúsítottént hallgattak ki. Az egyelőre rejtély, hogy milyen folyadékot öntött a nőre.

A polgármester megköszönte a rendőri intézkedést

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is megosztotta a tettes elfogásáról szóló hírt a város hivatalos közösségi oldalán. Megköszönte a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs munkatársainak a gyors, határozott intézkedést és hangsúlyozta, hogy az elkövető nem zalaszentgróti, nem helyi ember.

Ugyanakkor kérek mindenkit: ne találgassunk, ne gyártsunk történeteket, ne bélyegezzünk meg senkit. A hatóságok végzik a dolgukat"

– tette hozzá bejegyzésében.

Elítélnek minden erőszakos cselekedetet

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel – írták az esetről szóló közleményben. Hozzátették: a megtámadott kollégájuk hivatalos személynek minősül, így az elkövető szigorú büntetésre számíthat. A minisztérium és a kormányhivatal az ügyfelek türelmét kérte a takarítás idejére, addig ugyanis nem tudott kinyitni a zalaszentgróti járási hivatal.