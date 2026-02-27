Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

maszkos támadó

Elfogták a zalai kormányhivatali szakügyintéző maszkos támadóját

47 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azonosították és őrizetbe vették azt az eltakart arcú férfit, aki Zalaszentgróton folyadékot locsolt egy szakügyintézőre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint. A maszkos támadóval szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult eljárás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
maszkos támadóElfogtákközigazgatási és területfejlesztési minisztériumzala vármegyei kormányhivatalzalaszentgrótzalaszentgróti rendőrőrsönmaszkosfolyadékrendőrségférfi

Február 27-én reggel egy nő bejelentést tett a Zalaszentgróti Rendőrőrsön. Közölte, hogy nem sokkal fél 8 után egy férfi megtámadta a munkahelye előtt. Azt is elmondta, hogy kormányhivatali szakügyintézőként dolgozik és egyáltalán nem látta a férfi arcát. Mint kiderült, a maszkos támadó egy autóból szállt ki, mögé lépett és leöntötte valamilyen folyadékkal, ami után elmenekült a helyszínről. Az eset során senki sem sérült meg. A Zaol.hu legújabb cikke szerint hiába takarta el az arcát, így is elfogták a rendőrök.

Türjén fogták el a budapesti maszkos férfit péntek délután
Türjén fogták el a budapesti maszkos férfit péntek délután
Forrás: Zala vármegyei rendőrség

Türjén fogták el a budapesti maszkos férfit péntek délután

Az ügyben a Keszthelyi Rendőrkapitányság indított nyomozást közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és több tanút is meghallgattak, ami után kezdett összeállni a fejükben a kép arról, ki lehet a támadó. 

Pár órával a támadás után már a maszkos férfi nyomában voltak a rendőrök. 

Türjén találtak rá a 49 éves budapesti férfire, akit elfogtak és a kapitányságon gyanúsítottént hallgattak ki. Az egyelőre rejtély, hogy milyen folyadékot öntött a nőre.

A polgármester megköszönte a rendőri intézkedést

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is megosztotta a tettes elfogásáról szóló hírt a város hivatalos közösségi oldalán. Megköszönte a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs munkatársainak a gyors, határozott intézkedést és hangsúlyozta, hogy az elkövető nem zalaszentgróti, nem helyi ember.

Ugyanakkor kérek mindenkit: ne találgassunk, ne gyártsunk történeteket, ne bélyegezzünk meg senkit. A hatóságok végzik a dolgukat" 

– tette hozzá bejegyzésében. 

Elítélnek minden erőszakos cselekedetet

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel – írták az esetről szóló közleményben. Hozzátették: a megtámadott kollégájuk hivatalos személynek minősül, így az elkövető szigorú büntetésre számíthat. A minisztérium és a kormányhivatal az ügyfelek türelmét kérte a takarítás idejére, addig ugyanis nem tudott kinyitni a zalaszentgróti járási hivatal.

A térség országgyűlési képviselője, Nagy Bálint államtitkár is kifejtette véleményét az ügyben:

Egy maszkos támadó hátulról, ismeretlen anyaggal öntötte le a járási hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjét, munkakezdéskor. Egy kormánytisztviselőt, aki a családokért, a gyermekekért, a rászorulókért dolgozik. Ez nem „indulat”. Ez bűncselekmény. A közigazgatásban dolgozók hivatalos személyek. A járási hivatalokban, kormányablakokban dolgozó munkatársak a köz szolgálatát végzik – értünk, zalai emberekért. Velük szemben erőszakot alkalmazni nemcsak törvénysértő, hanem morálisan is védhetetlen

– közölte a képviselő, aki kiemelte: elítélnek minden erőszakos cselekedetet.

Az elmúlt napokban egy plakátrongáló férfi támadt rá az őt videózó járókelőre. A támadó a Fidesz-KDNP választási plakátjait tépkedte le éppen Budapest VI. kerületében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!