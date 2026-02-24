Elképesztő információ derült ki a Pest vármegyei medvéről

Pánik tört ki Mogyoród környékén, amikor a Facebook települési csoportjaiban feltűnt a hír, hogy medve kóborol a Kukukkhegy fölötti erdőben. A lakosokat az önkormányzat figyelmeztette a vadállat miatt.
A környékbeli közösségi csoportokban gyorsan terjedt a hír. Fotók jelentek meg a „medvéről” a Kisrét utcában, a GE gyártelep mellett, valamint Veresegyház és Csomád környékén. Többen valódi bizonyítékként kezelték a képeket, és fokozott óvatosságra intették a kirándulókat. Az ügyben megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is:
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említettek kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra 2026. február 18-án több esetben érkezett Veresegyház térségéből területéről bejelentés, miszerint medvét láttak.
Hatóságunk a bejelentéseket követően felvette a kapcsolatot a Mogyoródi Vadásztársaság illetékes vadászával, valamint a közeli Medveotthon munkatársaival, akik a rendőrséggel közösen megjelentek a bejelentésekben megjelölt címeken, illetve azok környékén. Medve jelenlétre utaló nyomokat nem találtak
– közölte az Origóval a rendőrség. Már ez a válasz is gyanúra adhat okot: a medve lábnyomait ugyanis könnyű észrevenni a havas, sáros talajon.
Mátyás András, a Mogyoródi Vadásztársaság hivatalos vadásza lapunknak megerősítette:
a területen nem tartózkodik medve.
A közösségi médiában közzétett fotók AI-generált képek voltak, és nem valós eseményt ábrázoltak.
Mit tegyünk, ha mégis medve van a közelben?
A Bükki Nemzeti Park ajánlásának összefoglalójából összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, mit tegyünk, ha találkozunk egy medvével. A vadállatok elsősorban az erdő és a lakott területek határán bukkannak fel, ezért kiemelten fontos az óvatosság. Bár a közösségi médiában időnként pánikot keltő hírek terjednek, a medvékkel való találkozás mindig komoly veszélyt jelent, különösen az anyamedvék közelében.
- Maradjunk a kijelölt turistautakon, kerüljük a sűrű bozótos részeket.
- Tegyük észlelhetővé a jelenlétünket: beszélgessünk, egyedül járva használjunk csengőt vagy rádiót, ne hordjunk fejhallgatót.
- Ha a medve nem vett észre, halkan és lassan távolodjunk, szemmel tartva az állatot.
- Ha észrevesz minket: ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk hátat, ne fussunk el, és soha ne provokáljuk.
- Kutyasétáltatáskor vegyük figyelembe, hogy a menekülő kutya a medvét vonzhatja.
- Hulladékot mindig zárt edényben, a kukát csak a szállítás napján tegyük ki.