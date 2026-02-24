Elképesztő információ derült ki a Pest vármegyei medvéről

Pánik tört ki Mogyoród környékén, amikor a Facebook települési csoportjaiban feltűnt a hír, hogy medve kóborol a Kukukkhegy fölötti erdőben. A lakosokat az önkormányzat figyelmeztette a vadállat miatt.

Álhír lehetett, hogy medve jár a Pest vármegyei erdőkben

Fotó: Facebook

A környékbeli közösségi csoportokban gyorsan terjedt a hír. Fotók jelentek meg a „medvéről” a Kisrét utcában, a GE gyártelep mellett, valamint Veresegyház és Csomád környékén. Többen valódi bizonyítékként kezelték a képeket, és fokozott óvatosságra intették a kirándulókat. Az ügyben megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említettek kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra 2026. február 18-án több esetben érkezett Veresegyház térségéből területéről bejelentés, miszerint medvét láttak. Hatóságunk a bejelentéseket követően felvette a kapcsolatot a Mogyoródi Vadásztársaság illetékes vadászával, valamint a közeli Medveotthon munkatársaival, akik a rendőrséggel közösen megjelentek a bejelentésekben megjelölt címeken, illetve azok környékén. Medve jelenlétre utaló nyomokat nem találtak

– közölte az Origóval a rendőrség. Már ez a válasz is gyanúra adhat okot: a medve lábnyomait ugyanis könnyű észrevenni a havas, sáros talajon.

Mátyás András, a Mogyoródi Vadásztársaság hivatalos vadásza lapunknak megerősítette:

a területen nem tartózkodik medve.

A közösségi médiában közzétett fotók AI-generált képek voltak, és nem valós eseményt ábrázoltak.

Mit tegyünk, ha mégis medve van a közelben?

A Bükki Nemzeti Park ajánlásának összefoglalójából összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, mit tegyünk, ha találkozunk egy medvével. A vadállatok elsősorban az erdő és a lakott területek határán bukkannak fel, ezért kiemelten fontos az óvatosság. Bár a közösségi médiában időnként pánikot keltő hírek terjednek, a medvékkel való találkozás mindig komoly veszélyt jelent, különösen az anyamedvék közelében.