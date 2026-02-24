Elképesztő információ derült ki a Pest vármegyei medvéről

Hírlevél
Mogyoród környékén a közösségi médiában egy vadállat felbukkanásáról számoltak be, ami gyorsan pánikot keltett a helyiek körében. A medve körüli hírek azonban vitát váltottak ki, és többen kétségbe vonták a bejelentések valóságtartalmát. A helyi vadász szerint álhírről volt szó.
medvevadászerdővadásztársaságálhír

Pánik tört ki Mogyoród környékén, amikor a Facebook települési csoportjaiban feltűnt a hír, hogy medve kóborol a Kukukkhegy fölötti erdőben. A lakosokat az önkormányzat figyelmeztette a vadállat miatt.

Álhír lehetett, hogy medve jár a Pest vármegyei erdőkben
Álhír lehetett, hogy medve jár a Pest vármegyei erdőkben
Fotó:  Facebook 

A környékbeli közösségi csoportokban gyorsan terjedt a hír. Fotók jelentek meg a „medvéről” a Kisrét utcában, a GE gyártelep mellett, valamint Veresegyház és Csomád környékén. Többen valódi bizonyítékként kezelték a képeket, és fokozott óvatosságra intették a kirándulókat. Az ügyben megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említettek kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra 2026. február 18-án több esetben érkezett Veresegyház térségéből területéről bejelentés, miszerint medvét láttak.

Hatóságunk a bejelentéseket követően felvette a kapcsolatot a Mogyoródi Vadásztársaság illetékes vadászával, valamint a közeli Medveotthon munkatársaival, akik a rendőrséggel közösen megjelentek a bejelentésekben megjelölt címeken, illetve azok környékén. Medve jelenlétre utaló nyomokat nem találtak

– közölte az Origóval a rendőrség. Már ez a válasz is gyanúra adhat okot: a medve lábnyomait ugyanis könnyű észrevenni a havas, sáros talajon.

Mátyás András, a Mogyoródi Vadásztársaság hivatalos vadásza lapunknak megerősítette: 

a területen nem tartózkodik medve.

A közösségi médiában közzétett fotók AI-generált képek voltak, és nem valós eseményt ábrázoltak.

Mit tegyünk, ha mégis medve van a közelben?

A Bükki Nemzeti Park ajánlásának összefoglalójából összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, mit tegyünk, ha találkozunk egy medvével. A vadállatok elsősorban az erdő és a lakott területek határán bukkannak fel, ezért kiemelten fontos az óvatosság. Bár a közösségi médiában időnként pánikot keltő hírek terjednek, a medvékkel való találkozás mindig komoly veszélyt jelent, különösen az anyamedvék közelében. 

  • Maradjunk a kijelölt turistautakon, kerüljük a sűrű bozótos részeket.
  • Tegyük észlelhetővé a jelenlétünket: beszélgessünk, egyedül járva használjunk csengőt vagy rádiót, ne hordjunk fejhallgatót.
  • Ha a medve nem vett észre, halkan és lassan távolodjunk, szemmel tartva az állatot.
  • Ha észrevesz minket: ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk hátat, ne fussunk el, és soha ne provokáljuk.
  • Kutyasétáltatáskor vegyük figyelembe, hogy a menekülő kutya a medvét vonzhatja.
  • Hulladékot mindig zárt edényben, a kukát csak a szállítás napján tegyük ki.

 

