Minden este elmondta: meg foglak ölni

Bea elmondása szerint a második férjével akkor kerültek össze, amikor neki már volt egy kislánya, aztán megszületett a közös gyermekük. Nem sokkal később a férfi – még viszonylag fiatalon – infarktust kapott, ami szerinte tovább súlyosbította a már korábban is meglévő problémákat. A nő úgy emlékszik, hogy párja ezután egyre többet volt otthon, nem dolgozott, rendszeresen ivott, és idővel egyre agresszívabbá vált. Közös gyermeküket sosem bántotta, az előző kapcsolatából született kislányát viszont vele együtt mindennap. A nő szerint férje teljes kontroll alatt tartotta: figyelte minden lépését, feltörte a számítógépét, és rendszeresen fenyegette, egyszer még azt is a fejéhez vágta, hogy „meg foglak ölni”. A nő azt mondja, ez volt az a pont, amikor rájött, hogy nemcsak ő, hanem a gyerekei is komoly veszélyben vannak.
Olyan pornókat nézett, amiben ilyen idősödő férfiak kis gyereklányokkal vannak együtt, és bennem megszólalt a vészcsengő. Akkor még jóval kisebbek voltak a lányok, de tudtam, hogy van egy olyan gyerekem, aki nem tőle van, és ő hamarabb fog serdülni. Bennem félelem volt, félelem és az, hogy innen el kell menekülni"
– mondta a nő a TV2 Tények Plusz riporterének és azt is bevallotta, hogy szexuálisan is bántalmazta a férje. Sosem mondhatta, hogy nem akarja, mert akkor a férfi kikelt magából, tört-zúzott, lekurvázta, sőt, még a gyerekeket is felverte az álmukból.
Éjjel-nappal ő mindig vindikálta magának a jogot, hogy együtt legyünk, és hogyha én valamiért nemet mondtam, ha csak egyszerűen fáradt voltam, szerintem kellett ehhez valami különleges indok vagy ilyesmi, akkor az éjszaka közepén felüvöltötte a gyerekeket, hogy engem már biztosan a munkatársaim, a kollégáim, a raktáros, a fűtő, a mindenki elintézett"
– magyarázta.
Bea szerint hiába próbálta óvni a gyerekeit, a történtek őket sem hagyták érintetlenül. Elmondása szerint kisebbik lányánál az iskola is jelezte a problémát: furcsán viselkedett az órákon, ezért őt is behívták.
A tanárok arról számoltak be, hogy a kislány gyakran kizárta a külvilágot, magába zárkózott, mert láthatóan a feszültséggel küzdött.
A nagyobbik gyermekénél pedig agresszív viselkedést tapasztalt, ami nem lepte meg, hiszen a férfi őt is rendszeresen bántotta.
Beleverte a fejét a falba, az asztalba, állandóan szidta, állandóan pocskondiázta, éreztem azt, hogy innen menekülni kell, tudtam, hogy nem ez a normális élet"
– mesélte, és aztán bekövetkezett, amire senki sem számít egy házasságban.
Minden este elmondta: meg foglak ölni
A férje azzal fenyegetőzött, hogy egy nap végezni fog vele.
Minden áldott este fogtam a késeket és eltettem egy teljesen ismeretlen helyre a lakásba. Úgy voltam vele, hiszek abban, hogy ha vissza-visszatér egy gondolat, akkor arra érdemes hallgatni, és úgy éreztem, hogy ez valami figyelmeztetés. Nem akartam váratlan, kellemetlen meglepetéseket éjjel"
– tette hozzá a kétgyerekes családanya, aki az arcát ugyan nem vállalta a riportban, de fontosnak tartotta, hogy elmesélje a történetét és ezzel segítsen másoknak.
Bea elmondása szerint sokszor gondolkodott el azon, hogyan és hová tudnának elmenekülni a gyerekekkel.
Ekkor már a főnöke is észrevette, hogy valami nagyon nincs rendben. Kikérdezte és megígérte, hogy megpróbál segíteni. Végül a cég telephelyén biztosítottak számukra egy lakást.
A nő úgy fogalmazott, akkori kollégái szó szerint megszöktették őket.
Egy olyan vasárnap reggelén történt, amikor tudta, hogy a férje elmegy otthonról. Már hajnali hatkor megjelent az első autó a házuk előtt, majd egymást váltva érkeztek a segítők, és megállás nélkül pakoltak, hogy minél gyorsabban el tudjanak költözni. De hiába sikerült elszakadniuk, a kötelező kapcsolattartás miatt találkozniuk kellett az agresszív férfivel. Bea szerint a láthatásokon is erőszakos volt a férje, kislányuk pedig gyomorgörccsel ment az apjához, és olyan súlyos lelki tünetek jelentkeztek nála, hogy szinte folyamatosan menstruált. Orvostól orvosig vitte, de minden szakember ugyanarra jutott: a problémák hátterében egyértelműen pszichés okok álltak.
Kell, hogy egy nőnek legyen valamifajta önállósága, egy külön bankszámla vagy bármi egyéb, amihez ő hozzányúlhat, hogyha úgy érzi, hogy menni kell. A másik dolog pedig, hogy ne hagyják magukat, hogy beletapossák őket a földbe, tehát hogy mindenki lássa meg, hogy mi az érték magában, és éljen aszerint, és emelje fel a fejét a porból és ne hagyja, hogy elnyomják"
– javasolta sorstársainak a nő, akinek végül sikerült megszabadulnia az agresszív férfitől.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.