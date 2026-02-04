Minden este elmondta: meg foglak ölni

Bea elmondása szerint a második férjével akkor kerültek össze, amikor neki már volt egy kislánya, aztán megszületett a közös gyermekük. Nem sokkal később a férfi – még viszonylag fiatalon – infarktust kapott, ami szerinte tovább súlyosbította a már korábban is meglévő problémákat. A nő úgy emlékszik, hogy párja ezután egyre többet volt otthon, nem dolgozott, rendszeresen ivott, és idővel egyre agresszívabbá vált. Közös gyermeküket sosem bántotta, az előző kapcsolatából született kislányát viszont vele együtt mindennap. A nő szerint férje teljes kontroll alatt tartotta: figyelte minden lépését, feltörte a számítógépét, és rendszeresen fenyegette, egyszer még azt is a fejéhez vágta, hogy „meg foglak ölni”. A nő azt mondja, ez volt az a pont, amikor rájött, hogy nemcsak ő, hanem a gyerekei is komoly veszélyben vannak.

Azt mondta: meg foglak ölni - közölte egy kétgyerekes, magyar családanya (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Olyan pornókat nézett, amiben ilyen idősödő férfiak kis gyereklányokkal vannak együtt, és bennem megszólalt a vészcsengő. Akkor még jóval kisebbek voltak a lányok, de tudtam, hogy van egy olyan gyerekem, aki nem tőle van, és ő hamarabb fog serdülni. Bennem félelem volt, félelem és az, hogy innen el kell menekülni"

– mondta a nő a TV2 Tények Plusz riporterének és azt is bevallotta, hogy szexuálisan is bántalmazta a férje. Sosem mondhatta, hogy nem akarja, mert akkor a férfi kikelt magából, tört-zúzott, lekurvázta, sőt, még a gyerekeket is felverte az álmukból.

Éjjel-nappal ő mindig vindikálta magának a jogot, hogy együtt legyünk, és hogyha én valamiért nemet mondtam, ha csak egyszerűen fáradt voltam, szerintem kellett ehhez valami különleges indok vagy ilyesmi, akkor az éjszaka közepén felüvöltötte a gyerekeket, hogy engem már biztosan a munkatársaim, a kollégáim, a raktáros, a fűtő, a mindenki elintézett"

– magyarázta.

Bea szerint hiába próbálta óvni a gyerekeit, a történtek őket sem hagyták érintetlenül. Elmondása szerint kisebbik lányánál az iskola is jelezte a problémát: furcsán viselkedett az órákon, ezért őt is behívták.

A tanárok arról számoltak be, hogy a kislány gyakran kizárta a külvilágot, magába zárkózott, mert láthatóan a feszültséggel küzdött.

A nagyobbik gyermekénél pedig agresszív viselkedést tapasztalt, ami nem lepte meg, hiszen a férfi őt is rendszeresen bántotta.

Beleverte a fejét a falba, az asztalba, állandóan szidta, állandóan pocskondiázta, éreztem azt, hogy innen menekülni kell, tudtam, hogy nem ez a normális élet"

– mesélte, és aztán bekövetkezett, amire senki sem számít egy házasságban.