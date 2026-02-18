Borzalmas, amit tett a gondoskodására bízott kilencéves kislánnyal egy férfi

Rács mögé került az a 38 éves apahidai férfi, aki szexuálisan bántalmazott egy kilencéves kislányt. Az ideiglenesen az ő gondozásában lévő gyermeket megerőszakolta, ezért az ügyben eljáró ügyész kérte a férfi előzetes letartóztatását, a kolozsvári bíróság pedig helyt adott a kérelemnek – írja a Maszol.ro.

Az ügyészség szerint a férfi 2026. február 1-jén, éjfél körül a Kolozs megyei Apahidán található lakhelyén kényszerrel, valamint kihasználva az áldozat védekezési és akaratnyilvánítási képtelenségét, több szexuális cselekményt követett el – beleértve az orális szexre kényszerítést – a kiskorú sértett ellen, akit ideiglenesen a gondjára bíztak.

Hozzátették: az ügyész figyelembe vette, hogy

a 38 éves férfi kihasználva a kiskorú áldozat fokozott sebezhetőségét, aki elszigetelten élt családjától és ideiglenesen a tettes gondozásában volt, több különösen súlyos szexuális cselekményt követett el ellene”.

Ugyanakkor figyelembe vették a kiskorú áldozat által elszenvedett szexuális bántalmazás pszichológiai következményeit is.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.