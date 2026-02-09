Hiába keresték, nem találták a mentők a beteget, mire ráleltek, meghalt

Hétfő hajnalban hívta a mentőket az 58 éves férfi egy budapesti irodaépületbe, miután rosszul lett: izzadt és nehezen vette a levegőt. Testvére az RTL-nek elmondta, másfél órát kellett várni, mire megérkezett a mentő, fivére addigra már eszméletlen volt. A beteg végül meghalt – írja az Index.

Nehezen találtak rá a betegre a budapesti irodaházban, a férfi végül meghalt / Fotó: illusztráció/Baon.hu

A csatornához eljuttatott mentési adatlapon is az szerepel, hogy a férfi 2 óra 4 perckor tett belejelentést, azonban csak 3 óra 28 perckor érkezett a segítség a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szerint azonban ők nem hibáztak. Közleményükben azt írták, hogy „a mentőegység 15 perc alatt a megadott címhez ért, de az egy hatalmas telephely volt, számos épülettel”.

Meghalt a rokonuk, a család kivizsgáltatná a történteket

Ez mondta az OMSZ szóvivője az RTL-nek:

Visszaszóltunk a központba, hogy hívják vissza a belejelentőt, de sajnos akkor már nem lehetett utolérni. Illetve rendőröket és tűzoltókat hívtak, hogy felderítsék a terepet, melyik épületben lehet a beteg. Végül egy tűzoltólétráról benézve az egyik épület ablakán látták meg a beteget, addig eltelt egy óra körülbelül.”

Ezután a mentők a tűzoltók segítségével bejutottak az épületbe és megkezdték az újraélesztést. Győrfi Pál közölte, hogy egy másik mentőegységet is segítségül hívtak, de a férfin sajnos már nem lehetett segíteni.

A mentőszolgálat szerint a dokumentáción a második mentőegység érkezése szerepel. A család azonban szeretné, ha kivizsgálnak a történteket.

Eközben sokan tréfálkozásra, unaloműzésre használják a 112-es segélyhívót. Úgy, mint az a férfi nem segítséget kért, hanem dalra fakadt. A segélyhívó diszpécsere így egy rettentően hamis betyárballadát volt kénytelen végighallgatni, miközben a hívó azt sem tudta megmondani, honnan telefonál. A vicceskedő telefonbetyárok arra azonban nem gondolnak, hogy az ilyen esetekben kiszabható bírság összege elérheti a 150 ezer forintot is.