sopron

Megszúrtak egy férfit egy soproni gyorsétteremnél

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 20 éves férfivel szemben. Megszúrtak egy férfit Sopronban.
Február 23-án, nem sokkal 16 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcai gyorsétterem mögött megszúrtak valakit.

Megszúrtak egy férfit egy soproni gyorsétterem mögött
Megszúrtak egy férfit egy soproni gyorsétterem mögött
Fotó: Illusztráció/Unsplash

Mint kiderült, egy férfi rátámadt egy másikra. A járőrök már a helyszínen megállapították, hogy egy 20 éves és egy 28 éves fiatal veszett össze. Vitájuk annyira elfajult, hogy össze is verekedtek egymással. 

Aztán hirtelen a fiatalabb kést rántott, és hasba szúrta idősebb ellenfelét.

A kópházi elkövetőt a rendőrök elfogták, őrizetbe vették és bevitték a kapitányságra kihallgatásra. Életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

