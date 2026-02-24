Megszúrtak egy férfit egy soproni gyorsétteremnél

Február 23-án, nem sokkal 16 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcai gyorsétterem mögött megszúrtak valakit.

Megszúrtak egy férfit egy soproni gyorsétterem mögött

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Mint kiderült, egy férfi rátámadt egy másikra. A járőrök már a helyszínen megállapították, hogy egy 20 éves és egy 28 éves fiatal veszett össze. Vitájuk annyira elfajult, hogy össze is verekedtek egymással.

Aztán hirtelen a fiatalabb kést rántott, és hasba szúrta idősebb ellenfelét.

A kópházi elkövetőt a rendőrök elfogták, őrizetbe vették és bevitték a kapitányságra kihallgatásra. Életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják.

