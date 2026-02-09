Megtalálták a vízbe esett férfi holttestét

A 112-es segélyhívószámra érkezett bejelentés szerint egy férfi a jeges vízbe ugrott, és elmerült a romániai Kolozsvár mellett kialakított, Meleg-Szamos vizére épült mesterséges tóban, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a környék ivóvízellátásában. A helyi katasztrófavédelem, valamint a Kolozs megyei hegyi- és barlangimentő-szolgálat búvárai is azonnal keresni kezdték az eltűnt férfit a Maszol.ro információi szerint. Megtalálták.

Megtalálták a vízbe fulladt középkorú férfi holttestét

Fotó: Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Hétfő reggelre a gyalui gátnál megtalálták a 45 év körüli férfit, de akkor már nem lehetett rajta segíteni.

Kihúzták a partra a halott embert.

