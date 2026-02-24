Megtalálták az eltűnt férfit, fejjel előre szorult csapdába

Február 7-én önként távozott a kórházból, eltűnt, majd napokkal később megtalálták az intézmény területén. Akkor már nem lehetett rajta segíteni, meghalt a Spanyolországban élő brit férfi, akit egészen addig nagy erőkkel kerestek.

Megtalálták az eltűnt férfi holttestét

Fotó: Unsplash

A Daily Mail információi szerint Pete Jackson olyan gyógyszereket szedett, amelyek zavartságot okoztak nála, ennek ellenére saját döntésből indult el haza. Ezután már senki sem látta. Keresése végül tragikus véget ért: holttestére egy szűk, nehezen megközelíthető helyen bukkantak rá néhány nappal később, február 11-én a kórház hatodik emeletén.

Egy rendkívül szűk helyen rekedt az 54 éves férfi, egy teraszfal és egy fém szerkezet közé szorult be, ahol több elektromos vezeték is futott.

A hatóságok eleinte azt feltételezték, hogy áramütés végzett vele, mivel a testét kábelek közelében találták meg. A boncolás viszont egyértelművé tette: nem elektromos baleset,

hanem fulladás okozta a halálát.

Szakértők szerint leesett személyes holmijait próbálta elérni, amikor előrebukott a résbe, ahonnan már nem tudta magát kiszabadítani. Sajnos éppen senki sem járt arra, és nem segített neki. Eközben Budapesten megtalálták Egressy Mátyás holttestét.

