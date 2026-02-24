Megtalálták az eltűnt férfit, fejjel előre szorult csapdába

Február 7-én önként távozott a kórházból, eltűnt, majd napokkal később megtalálták az intézmény területén. Akkor már nem lehetett rajta segíteni, meghalt a Spanyolországban élő brit férfi, akit egészen addig nagy erőkkel kerestek.
A Daily Mail információi szerint Pete Jackson olyan gyógyszereket szedett, amelyek zavartságot okoztak nála, ennek ellenére saját döntésből indult el haza. Ezután már senki sem látta. Keresése végül tragikus véget ért: holttestére egy szűk, nehezen megközelíthető helyen bukkantak rá néhány nappal később, február 11-én a kórház hatodik emeletén.
Egy rendkívül szűk helyen rekedt az 54 éves férfi, egy teraszfal és egy fém szerkezet közé szorult be, ahol több elektromos vezeték is futott.
A hatóságok eleinte azt feltételezték, hogy áramütés végzett vele, mivel a testét kábelek közelében találták meg. A boncolás viszont egyértelművé tette: nem elektromos baleset,
hanem fulladás okozta a halálát.
Szakértők szerint leesett személyes holmijait próbálta elérni, amikor előrebukott a résbe, ahonnan már nem tudta magát kiszabadítani. Sajnos éppen senki sem járt arra, és nem segített neki. Eközben Budapesten megtalálták Egressy Mátyás holttestét.
Nem akárhol találtak rá egy nő holttestére
Egy halott nőre bukkantak hétfőn Pozsony Rača városrészében. A Parameter.sk információi szerint a holttest a sínek mellett feküdt. Fogalmuk sincs, hogy ki az illető. Részletekért kattintson ide!
Csontvázig lebomlott holttest
Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.
Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét
A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták a férfi holttestét
A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.
Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!
Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön
Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.