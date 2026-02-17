Többnapnyi keresés után megtalálták az eltűnt férfit Farmoson

Hírlevél
Szerencsésen zárult a Farmos külterületén eltűnt férfi keresése, amelyben a rendőrök, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és több partnerszervezet is részt vett. A férfit végül épségben megtalálták.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO közösségi oldalán olvasható történet szerint egy férfi február 12-én éjszaka eltűnt, és napokig nem adott magáról életjelet. A Pest vármegyei rendőrség február 15-én hajnalban vonta be a keresésbe a kutató-mentőket azután, hogy a farmosi vadásztársaság munkatársai rábukkantak az eltűnt ember autójára Farmos külterületén. Így kezdődött a történet, amely végül happy enddel zárult: megtalálták a férfit. 

Napokig keresték, megtalálták az eltűnt férfit Farmoson (illusztráció)
Napokig keresték, megtalálták az eltűnt férfit Farmoson (illusztráció)
Fotó: Lennart Wittstock / Pexels.com

Több egységünkkel is azonnal bekapcsolódtunk a munkába, és velünk párhuzamosan együttműködő partnerünk, a Mantrailing Akadémia Alapítvány megkezdte a munkát az eltűnés helyszínén. A földön a négylábúaké volt a főszerep: míg partnerünk személykövető (mantrailing) kutyával dolgozott az eltűnt nyomán, mi személykereső kutyákkal fésültük át a sűrűbb területeket." 

– írták a kutató-mentők.

Tegnap történt áttörés az ügyben. A férfi telefonált valakinek, de ekkor a merülőfélben lévő és folyamatosan kikapcsoló régi készüléke cellainformációi alapján még csak egy hatalmas, több négyzetkilométeres külterületet tudtak behatárolni a szakemberek azzal kapcsolatban, hol lehet. A keresésére indulók terepjárókkal, quadokkal és a levegőből, drónokkal is folytatták a megfeszített munkát. 19 óra elmúlt már, amikor a férfi üzenetet küldött, és ebben egy pontosabb helyszínt is megadott. Ezután már két, környéket jól ismerő polgárőrnek sikerült rátalálnia.  

Biztosak vagyunk benne, hogy az eltűnést és az elmúlt napok történéseit komoly okok befolyásolták, de nem a mi feladatunk ezzel kapcsolatban állást foglalni vagy ítélkezni. Számunkra egyetlen dolog számít: épségben és biztonságban előkerült, akit kerestünk. Hálásan köszönjük minden résztvevőnek a profi együttműködést, a rengeteg befektetett energiát és időt! Együtt ismét bizonyítottuk, hogy az összefogásnak mekkora ereje van"

– olvasható a kutató-mentők posztjában. 

