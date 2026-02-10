Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai indultak a nyomába annak a 35 éves férfinek, akit karácsonykor, 2025. december 26-án, körülbelül 16 óra 30 perckor az egyik rokona elvitt közös előszállási otthonukból Dunaújvárosba, a Béke téren található buszpályaudvarra, és ott eltűnt. Ezután már nem látták a rokonai, többé nem adott magáról életjelet. Akkor közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha tud valaki, segíteni. Ezt osztották meg szerettei az Eltűnt emberekért - megoszthatod nevű Facebook-oldalon. Ez az oldal közölte a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület hírét arról, hogy megtalálták.

Férfi árnyéka (illusztráció): Megtalálták a karácsonykor eltűnt férfi holttestét

Fotó: Vojtech Okenka / Pexels.com

Azt nem tudni, hogy milyen körülmények között bukkantak a nyomára,

csak annyi biztos, hogy nem él. A holtteste került elő.

Megtalálták a férfi holttestét

A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.

Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.