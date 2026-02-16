Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Most írta meg a Haon.hu, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút.

Megtalálták az eltűnt debreceni fiút

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Haon.hu korábban azt írta,

az ovális arcú fiú 156-160 centi magas, vékony, olyan 51-60 kg lehet. Rövid, barna haja és barna szeme van.

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétvégén igazoltatták a gyereket,

akinek az eltűnésével kapcsolatban sem szabálysértés, sem bűncselekmény nem merült fel.

