Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Most írta meg a Haon.hu, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút.
az ovális arcú fiú 156-160 centi magas, vékony, olyan 51-60 kg lehet. Rövid, barna haja és barna szeme van.
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétvégén igazoltatták a gyereket,
akinek az eltűnésével kapcsolatban sem szabálysértés, sem bűncselekmény nem merült fel.
Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét
A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták a férfi holttestét
A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.
Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!
Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön
Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.