Ki nem találná, hol találták meg az eltűnt férfi mobilját

Rejtélyes körülmények között tűnt el Budai István Bence február 23-án éjszaka Tiszaugról. A 30 éves férfi mozgását a település térfigyelő kamerái rögzítették hajnali fél kettő körül. A Kossuth utcán gyalogolt a Böcs-horgásztó felé. Fekete Vans hátizsákját magával vitte, az iratait viszont otthon hagyta. Ezután már senki sem tudott vele beszélni, és bár a mobilját azóta megtalálták, egyelőre ez sem túl nagy segítség annak kiderítésében, hová tűnhetett – írta meg a Bors.

Megtalálták a Tiszaugról eltűnt férfi mobiltelefonját, de őt még mindig nem, a képen: Budai István Bence

Fotó: police.hu

Megtalálták a telefont, több ember kezén átment

A férfi mobiltelefonja Dunaújvárosban került elő. A készüléket SIM-kártya nélkül találták meg egy elhagyatott gyárépületben, egy hajléktalannál.

A férfi azt állította, hogy ő egy másik hajléktalantól kapta a telefont, aki elmondása szerint egy parkban, egy kukában bukkant rá.

Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan jutott el István készüléke Dunaújvárosba. Az viszont különösen furcsa, hogy a város közel kétórányi autóútra fekszik Tiszaugtól, ahonnan a férfi eltűnt. Hogy került oda? Odáig elsétált a férfi vagy valaki ott dobta ki, amikor arra autózott?

Családja értetlenül áll a történtek előtt

Derült égből villámcsapásként érte a családot a férfi eltűnése. Semmi nem utalt arra, hogy el fog tűnni.

Sajnos nem jelentkezett Pisti azóta sem. Hihetetlen, nem tudjuk elfogadni, hogy így elment. Összetört az egész család”

– mondta megrendülten az édesanyja. Hozzátette, számukra most csak az számít, hogy a fiuk biztonságban legyen, és ha bármilyen nehézséggel küzd, mellette állnak, mindenben támogatják.

Csak annyit kérünk, hogy jelentkezzen, hogy tudjuk: jól van. István senkinek nem mondta, hogy el szeretne menni. Amíg nem tudjuk, hogy jól van, nem tudunk megnyugodni”

– fogalmazott.

A család közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a keresésben, külön kiemelve a Hírös Rescue Team munkáját és a civil önkénteseket, akik az ország több pontján is próbálnak információhoz jutni.

Ezekre keresett rá a telefonján az eltűnt férfi

A keresési előzményei alapján látszik, hogy eltűnése előtt István elhagyatott épületekről és természetközeli helyszínekről érdeklődött. Az interneten többek között az alábbi kifejezésekre keresett rá:

Urbex Hungary, elhagyatott helyek Magyarország, szellemvárosok,

Bükki Nemzeti Park, Balatonlelle játszótér és szalonnasütögető,

Vadkemping, sátorozó helyek Magyarország,

Körmendi bevásárlóközpont, dunaújvárosi, józsefvárosi és budapesti piacok.

Egyelőre nem tudni, hogy ezek az online keresések összefüggésben állnak-e az eltűnésével. Ugyanakkor felvetik annak lehetőségét,

hogy tudatosan olyan helyeket kutatott fel, ahol elvonulhatott a külvilág zajától.

Rokonai, ismerősei mellett a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai is nagy erőkkel keresik a férfit, akinek közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki.

Nagyjából 180–185 centiméter magas, szemüveget visel, haja rövid és sötétbarna. Eltűnése idején kék vagy szürke farmernadrág, világosszürke, kapucnis pulóver és világosbarna bakancs lehetett rajta.

A rendőrök azt kérik, aki tud valami hasznosat arról, hol lehet, értesítse a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os telefonszámon. Névtelen bejelentés a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón is tehető.