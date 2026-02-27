Ki nem találná, hol találták meg az eltűnt férfi mobilját

Rejtélyes körülmények között tűnt el Budai István Bence február 23-án éjszaka Tiszaugról. A 30 éves férfi mozgását a település térfigyelő kamerái rögzítették hajnali fél kettő körül. A Kossuth utcán gyalogolt a Böcs-horgásztó felé. Fekete Vans hátizsákját magával vitte, az iratait viszont otthon hagyta. Ezután már senki sem tudott vele beszélni, és bár a mobilját azóta megtalálták, egyelőre ez sem túl nagy segítség annak kiderítésében, hová tűnhetett – írta meg a Bors.
Megtalálták a telefont, több ember kezén átment
A férfi mobiltelefonja Dunaújvárosban került elő. A készüléket SIM-kártya nélkül találták meg egy elhagyatott gyárépületben, egy hajléktalannál.
A férfi azt állította, hogy ő egy másik hajléktalantól kapta a telefont, aki elmondása szerint egy parkban, egy kukában bukkant rá.
Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan jutott el István készüléke Dunaújvárosba. Az viszont különösen furcsa, hogy a város közel kétórányi autóútra fekszik Tiszaugtól, ahonnan a férfi eltűnt. Hogy került oda? Odáig elsétált a férfi vagy valaki ott dobta ki, amikor arra autózott?
Családja értetlenül áll a történtek előtt
Derült égből villámcsapásként érte a családot a férfi eltűnése. Semmi nem utalt arra, hogy el fog tűnni.
Sajnos nem jelentkezett Pisti azóta sem. Hihetetlen, nem tudjuk elfogadni, hogy így elment. Összetört az egész család”
– mondta megrendülten az édesanyja. Hozzátette, számukra most csak az számít, hogy a fiuk biztonságban legyen, és ha bármilyen nehézséggel küzd, mellette állnak, mindenben támogatják.
Csak annyit kérünk, hogy jelentkezzen, hogy tudjuk: jól van. István senkinek nem mondta, hogy el szeretne menni. Amíg nem tudjuk, hogy jól van, nem tudunk megnyugodni”
– fogalmazott.
A család közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a keresésben, külön kiemelve a Hírös Rescue Team munkáját és a civil önkénteseket, akik az ország több pontján is próbálnak információhoz jutni.
Ezekre keresett rá a telefonján az eltűnt férfi
A keresési előzményei alapján látszik, hogy eltűnése előtt István elhagyatott épületekről és természetközeli helyszínekről érdeklődött. Az interneten többek között az alábbi kifejezésekre keresett rá:
- Urbex Hungary, elhagyatott helyek Magyarország, szellemvárosok,
- Bükki Nemzeti Park, Balatonlelle játszótér és szalonnasütögető,
- Vadkemping, sátorozó helyek Magyarország,
- Körmendi bevásárlóközpont, dunaújvárosi, józsefvárosi és budapesti piacok.
Egyelőre nem tudni, hogy ezek az online keresések összefüggésben állnak-e az eltűnésével. Ugyanakkor felvetik annak lehetőségét,
hogy tudatosan olyan helyeket kutatott fel, ahol elvonulhatott a külvilág zajától.
Rokonai, ismerősei mellett a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai is nagy erőkkel keresik a férfit, akinek közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki.
Nagyjából 180–185 centiméter magas, szemüveget visel, haja rövid és sötétbarna. Eltűnése idején kék vagy szürke farmernadrág, világosszürke, kapucnis pulóver és világosbarna bakancs lehetett rajta.
A rendőrök azt kérik, aki tud valami hasznosat arról, hol lehet, értesítse a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os telefonszámon. Névtelen bejelentés a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón is tehető.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.