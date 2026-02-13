Igazoltatás után meztelenre vetkőzött a menekülő férfi – videó

A rendőrök egy kivilágítatlan autóra lettek figyelmesek, amelynek sofőrje a felszólítás ellenére nemhogy megállt volna, hanem inkább padlógázt adott és menekülésbe kezdett – írta a Bors.

Menekülés közben kezdett el vetkőzni a zavart állapotban lévő férfi

Fotó: Pexels (illusztráció)

A menekülés után nem várt fordult következett

Az autós üldözés Zamárdi egyik utcájában ért véget, ahol a férfi végül kiszállt a kocsiból. Ekkor azonban a történet teljesen váratlan irányt vett, ugyanis az igazoltatás helyett a sofőr egyszerűen vetkőzni kezdett, a rendőrök legnagyobb döbbenetére.

Az esetről a Somogy Vármegyei Rendőrség tett közzé videót a Facebook-oldalán. A felvételeken jól látszik, mennyire zavartan viselkedett a férfi az elfogás pillanataiban.

Később azonban kiderült, hogy a dabasi rendőrök eltűnés miatt már korábban körözték az illetőt. Zavart állapota miatt végül mentőt hívtak hozzá és kórházba szállították.

Az eset gyorsan bejárta az internetet, hiszen nem mindennap fordul elő, hogy egy rendőri intézkedés egy balatoni utcában ruhátlan jelenettel ér véget. A rendőrség által készített megdöbbentő videót ide kattintva lehet megtekinteni.

A közelmúltban az autós üldözés pedig egyáltalán nem volt ismeretlen a rendőrök számára, Békéscsabán kapcsoltak le egy száguldó őrültet, aki ámokfutásba kezdett a város utcáin.