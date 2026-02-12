Hírlevél
Iskolás fiúhoz siethetett a mentőhelikopter Szolnokon

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Csütörtök délelőtt váratlan mentési akció zajlott Szolnok belvárosában, a Tisza árterében. A mentőhelikopter szinte egy időben érkezett a helyszínre egy mentőautóval. A környéken több iskola is működik, szemtanúk szerint az egyik intézményhez siethettek a mentők.
Csütörtök délelőtt mentőhelikopter ereszkedett le Szolnokon, a Tisza belvárosi árterében, és nem sokkal később egy mentőautó is befutott a helyszínre – írta a Szoljon.hu.

Mentőhelikopter szállt le a Tisza belvárosi árterében Szolnokon
Mentőhelikopter szállt le a Tisza belvárosi árterében Szolnokon
Fotó: Mészáros János

A környéken több iskola is található, a szemtanúk szerint a mentők az egyik intézményhez vonulhattak. Sajtóinformációk szerint egy fiú került veszélybe.

