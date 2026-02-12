Iskolás fiúhoz siethetett a mentőhelikopter Szolnokon

Csütörtök délelőtt mentőhelikopter ereszkedett le Szolnokon, a Tisza belvárosi árterében, és nem sokkal később egy mentőautó is befutott a helyszínre – írta a Szoljon.hu.

Mentőhelikopter szállt le a Tisza belvárosi árterében Szolnokon

Fotó: Mészáros János

A környéken több iskola is található, a szemtanúk szerint a mentők az egyik intézményhez vonulhattak. Sajtóinformációk szerint egy fiú került veszélybe.

Mentőhelikoptert is riasztottak a főúton történt balesethez

Vasárnap délelőtt komoly baleset miatt állt le a forgalom a 2-es főúton Vác közelében: az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, amíg a mentés zajlott.

A 43-as kilométernél, Vác és Szendehely között két autó csapódott egymásnak. Az egyik járműbe szorult sérültet a váci tűzoltók feszítővágóval emelték ki, a másik autó utasai saját lábukon hagyták el a helyszínt.

Az esethez mentőhelikopter is érkezett.