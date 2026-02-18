Saját felesége és anyósa kevert mérget egy férfi kávéjába

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025 júliusában indított eljárást egy 53 éves pécsi nő és 76 éves édesanyja ellen. Azzal gyanúsították meg őket, hogy közösen próbáltak végezni a család fejével. A police.hu tájékoztatása szerint a páros ellen emberölés kísérlete miatt indult a nyomozás, mivel a gyanú szerint az italába kevert halálos méreg segítségével akarták kioltani a férfi életét – írta a Zaol.hu.

Méreggel akarták megölni a család férfi tagját (Illusztráció)

Fotó: Getty Images

Méreggel akartak végezni a férjjel

A 42 éves férfi maga tett feljelentést saját felesége és anyósa ellen, miután gyanút fogott, hogy az életére törnek. A gyanú szerint a két nő halálosan mérgező ricinusmagokat áztatott ki, majd az így nyert kivonatot a férfi kávéjába keverte.

A családfő résen volt, nem itta meg a halálos koktélt.

A rendőrség elegendő bizonyítékot talált a bűncselekmény kísérletére, így a bíróság elrendelte a méregkeveréssel gyanúsított páros letartóztatását.

Bár a pécsi méregkeverők terve végül nem járt sikerrel, egy Pest vármegyei településen már nem lehetett elkerülni a legrosszabbat. Egy férfi olyan dühös lett, hogy rátámadt a saját testvérére. Többször megszúrta, tette pedig végzetesnek bizonyult. Az áldozat a helyszínen belehalt a sérüléseibe.