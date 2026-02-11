Nem szabadul a börtönből a korrupcióval gyanúsított baloldali politikus

A másodfokú bíróság fenntartotta Mezei Zsolt letartóztatását, így a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi alpolgármestere továbbra is börtönben marad. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja a politikust – írta a Magyar Nemzet.

Mezei Zsolt letartóztatását jogerősen fenntartotta a bíróság

Fotó: Duol.hu

A nyomozás során házkutatást tartottak nála, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A bíróság most megerősítette az elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés érvényben marad.

Mezei Zsolt ügye egy közbeszerzési eljárás körül bontakozott ki

Az ügyészség tájékoztatása szerint egy vállalkozás 2020 végétől 2024 tavaszáig végezte egy közép-dunántúli település útjainak síkosságmentesítését, éves szinten mintegy ötvenmillió forintos díjazásért.

A gyanú szerint 2024 januárjában az alpolgármester jelezte a cégvezetőnek, hogy számítana rájuk a következő tenderen is. A hatóság állítása szerint ezért cserébe ötszázezer forintot kért, amelyet három részletben meg is kapott. A vállalkozás ezt követően elnyerte a megbízást. A nyomozás adatai alapján később újabb összegről esett szó.

Az alpolgármester az öt hónapos téli időszakra havi ötmillió forintot kért volna. A cégvezető ezt már nem fogadta el, és feltételezhetően a hatóságokhoz fordult.

A Demokratikus Koalíció szerint az eljárás politikai indíttatású, és kiállnak Mezei Zsolt mellett. A párt közben bejelentette, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő politikust országgyűlési képviselőjelöltként indítják a következő választáson. Az ügy így nemcsak jogi, hanem politikai színtéren is folytatódik.