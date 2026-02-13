Kiengedték a pszichiátriáról a Debrecenben meztelenül sétálgató házaspárt

A TV2 Tényekben mutatták be azt a felvételt, amelyen egy család látható, amint kézen fogva, anyaszült meztelenül sétálgat Hajdú-Bihar vármegye székhelyének, Debrecennek az egyik utcáján. A szokatlan eset tavaly novemberben, egy szombaton, fényes nappal történt egy csendes városrészben. A két pucér ember, egy férfi és egy nő sietősen lépegetett a hidegben, és a kislányukat is magukkal vitték, egészen pontosan magukkal rángatták. A kicsin sem volt ruha. Ahogy az Origo is megírta, a szemtanúkat sokkolta a látvány, ezért azonnal riasztották a hatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak a helyszínre.
Egy hotelből léptek ki meztelenül
A megdöbbentő esetről készült videó hamar felkerült egy népszerű közösségi média felületre. Ezen jól látszik, hogy a gyermek fázott, és alig tudta tartani a lépést szinte rohanó szüleivel. Egy helyi szemtanú a tévéseknek elmondta, hogy a szirénázó mentő és rendőrautók keltették fel a figyelmét, és megerősítette, hogy a családot nem ismerték a környéken.
Ezután derült ki, hogy a furcsa hármas egy közeli hotelből lépett ki a közterületre ruhák nélkül.
Az épületből takarókat vittek nekik, ezekbe bugyolálták be őket még azelőtt, hogy beszálltak volna a mentőautókba. Mindhárman kórházba kerültek.
A helyi lap úgy tudja, hogy a házaspár ellen büntetőeljárást kezdeményeztek kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt.
A hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket a kislány biztonságos elhelyezéséről, és a gyermekvédelmi szerveket is tájékoztatták a történtekről.
Ördögűző szeánszot tartottak
A meztelenül sétálás már önmagában szokatlan és megmagyarázhatatlan jelenség,
az azonban még furcsábbá teszi a történeteket, hogy a család ördögűzésre készült.
A kislányt végül kórházba vitték, a szülőket pedig pszichiátriára. A TV2 Tények megtudta, hogy a középkorú, diplomás közgazdász házaspár elvégzett egy budapesti ördögűző tanfolyamot azelőtt, hogy 4 éves gyermekükkel Debrecenbe utazott. Már a hotelszobában szeánszot tartottak.
A hangos kiabálás és a szokatlan zajok miatt a többi vendég szólt a személyzetnek,
akik felszólították őket a rendzavarás befejezésére. Ezután indultak el a meztelen sétálgatásra a kislányukkal, hogy kiűzzék belőle a Sátánt.
A gyermeket a gyámhatóság ideiglenesen a nagymamánál helyezte el. A meztelenül sétálgató szülőket most kiengedték a pszichiátriáról. El kellett dönteniük, magukhoz vehetik-e a gyereket.
Az ügyészség indítványára a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója mindkét szülővel szemben távoltartást rendelt el. A távoltartás alapján nem tarthatnak semmilyen módon kapcsolatot a gyermekükkel, sem személyesen, sem szóban, sem pedig elektronikus úton, sem közvetlenül, sem közvetve nem kereshetik őt"
– mondta Harmati Judit, a vármegyei főügyészség szóvivő-helyettese a TV2 Tényeknek.
Egyelőre nem világos, milyen hatással volt a kislányra a szülők „ördögűzése” lelkileg, de a tévéseknek nyilatkozó pszichológus szerint a történtek egyértelműen komoly veszélyt jelentettek a gyermek mentális fejlődésére.
Vannak olyan intő jelek, gyorsan változik a hangulat, megmagyarázhatatlan szorongások lépnek fel, fel-feljönnek azok az emlékek, amelyek akár ehhez az eseményhez vagy korábbi eseményhez kötődnek, akkor érdemes szaksegítségükhöz fordulni”
– tette hozzá Hal Melinda pszichológus.
A szülőknél mentális betegséget állapítottak meg.
Az nem világos, hogy ez milyen hatással lesz a folyamatban lévő büntetőeljárásra, amely kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indult ellenük.
