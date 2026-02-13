Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

meztelenül sétálgató

Kiengedték a pszichiátriáról a Debrecenben meztelenül sétálgató házaspárt

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ördögűző tanfolyam után botrányos jelenetek játszódtak le Debrecenben tavaly ősszel. Az egyik utcán meztelenül sétálgató házaspár magával rángatta a négyéves kislányát is, hogy kiűzze belőle a Sátánt. A középkorú, diplomás szülőket most engedték ki a pszichiátriáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meztelenül sétálgatómentális betegségdebreceni járásbíróságkiskorú veszélyeztetésegyermekdebrecensátáncsaládördögűzésgyerek

A TV2 Tényekben mutatták be azt a felvételt, amelyen egy család látható, amint kézen fogva, anyaszült meztelenül sétálgat Hajdú-Bihar vármegye székhelyének, Debrecennek az egyik utcáján. A szokatlan eset tavaly novemberben, egy szombaton, fényes nappal történt egy csendes városrészben. A két pucér ember, egy férfi és egy nő sietősen lépegetett a hidegben, és a kislányukat is magukkal vitték, egészen pontosan magukkal rángatták. A kicsin sem volt ruha. Ahogy az Origo is megírta, a szemtanúkat sokkolta a látvány, ezért azonnal riasztották a hatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak a helyszínre.

Meztelenül lépett ki a család az utcára
Meztelenül lépett ki a család az utcára
Fotó: Haon.hu

Egy hotelből léptek ki meztelenül

A megdöbbentő esetről készült videó hamar felkerült egy népszerű közösségi média felületre. Ezen jól látszik, hogy a gyermek fázott, és alig tudta tartani a lépést szinte rohanó szüleivel. Egy helyi szemtanú a tévéseknek elmondta, hogy a szirénázó mentő és rendőrautók keltették fel a figyelmét, és megerősítette, hogy a családot nem ismerték a környéken.

Ezután derült ki, hogy a furcsa hármas egy közeli hotelből lépett ki a közterületre ruhák nélkül.

Az épületből takarókat vittek nekik, ezekbe bugyolálták be őket még azelőtt, hogy beszálltak volna a mentőautókba. Mindhárman kórházba kerültek.

A helyi lap úgy tudja, hogy a házaspár ellen büntetőeljárást kezdeményeztek kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt. 

A hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket a kislány biztonságos elhelyezéséről, és a gyermekvédelmi szerveket is tájékoztatták a történtekről. 

Ördögűző szeánszot tartottak

A meztelenül sétálás már önmagában szokatlan és megmagyarázhatatlan jelenség, 

az azonban még furcsábbá teszi a történeteket, hogy a család ördögűzésre készült.

A kislányt végül kórházba vitték, a szülőket pedig pszichiátriára. A TV2 Tények megtudta, hogy a középkorú, diplomás közgazdász házaspár elvégzett egy budapesti ördögűző tanfolyamot azelőtt, hogy 4 éves gyermekükkel Debrecenbe utazott. Már a hotelszobában szeánszot tartottak. 

A hangos kiabálás és a szokatlan zajok miatt a többi vendég szólt a személyzetnek,

akik felszólították őket a rendzavarás befejezésére. Ezután indultak el a meztelen sétálgatásra a kislányukkal, hogy kiűzzék belőle a Sátánt.

A gyermeket a gyámhatóság ideiglenesen a nagymamánál helyezte el. A meztelenül sétálgató szülőket most kiengedték a pszichiátriáról. El kellett dönteniük, magukhoz vehetik-e a gyereket.

Az ügyészség indítványára a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója mindkét szülővel szemben távoltartást rendelt el. A távoltartás alapján nem tarthatnak semmilyen módon kapcsolatot a gyermekükkel, sem személyesen, sem szóban, sem pedig elektronikus úton, sem közvetlenül, sem közvetve nem kereshetik őt"

– mondta Harmati Judit, a vármegyei főügyészség szóvivő-helyettese a TV2 Tényeknek

Egyelőre nem világos, milyen hatással volt a kislányra a szülők „ördögűzése” lelkileg, de a tévéseknek nyilatkozó pszichológus szerint a történtek egyértelműen komoly veszélyt jelentettek a gyermek mentális fejlődésére.

Vannak olyan intő jelek, gyorsan változik a hangulat, megmagyarázhatatlan szorongások lépnek fel, fel-feljönnek azok az emlékek, amelyek akár ehhez az eseményhez vagy korábbi eseményhez kötődnek, akkor érdemes szaksegítségükhöz fordulni”

– tette hozzá Hal Melinda pszichológus.

A szülőknél mentális betegséget állapítottak meg.

 Az nem világos, hogy ez milyen hatással lesz a folyamatban lévő büntetőeljárásra, amely kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indult ellenük.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!