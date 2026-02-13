Kiengedték a pszichiátriáról a Debrecenben meztelenül sétálgató házaspárt

A TV2 Tényekben mutatták be azt a felvételt, amelyen egy család látható, amint kézen fogva, anyaszült meztelenül sétálgat Hajdú-Bihar vármegye székhelyének, Debrecennek az egyik utcáján. A szokatlan eset tavaly novemberben, egy szombaton, fényes nappal történt egy csendes városrészben. A két pucér ember, egy férfi és egy nő sietősen lépegetett a hidegben, és a kislányukat is magukkal vitték, egészen pontosan magukkal rángatták. A kicsin sem volt ruha. Ahogy az Origo is megírta, a szemtanúkat sokkolta a látvány, ezért azonnal riasztották a hatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak a helyszínre.

Meztelenül lépett ki a család az utcára

Fotó: Haon.hu

Egy hotelből léptek ki meztelenül

A megdöbbentő esetről készült videó hamar felkerült egy népszerű közösségi média felületre. Ezen jól látszik, hogy a gyermek fázott, és alig tudta tartani a lépést szinte rohanó szüleivel. Egy helyi szemtanú a tévéseknek elmondta, hogy a szirénázó mentő és rendőrautók keltették fel a figyelmét, és megerősítette, hogy a családot nem ismerték a környéken.

Ezután derült ki, hogy a furcsa hármas egy közeli hotelből lépett ki a közterületre ruhák nélkül.

Az épületből takarókat vittek nekik, ezekbe bugyolálták be őket még azelőtt, hogy beszálltak volna a mentőautókba. Mindhárman kórházba kerültek.

A helyi lap úgy tudja, hogy a házaspár ellen büntetőeljárást kezdeményeztek kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt.

A hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket a kislány biztonságos elhelyezéséről, és a gyermekvédelmi szerveket is tájékoztatták a történtekről.

Ördögűző szeánszot tartottak

A meztelenül sétálás már önmagában szokatlan és megmagyarázhatatlan jelenség,

az azonban még furcsábbá teszi a történeteket, hogy a család ördögűzésre készült.

A kislányt végül kórházba vitték, a szülőket pedig pszichiátriára. A TV2 Tények megtudta, hogy a középkorú, diplomás közgazdász házaspár elvégzett egy budapesti ördögűző tanfolyamot azelőtt, hogy 4 éves gyermekükkel Debrecenbe utazott. Már a hotelszobában szeánszot tartottak.

A hangos kiabálás és a szokatlan zajok miatt a többi vendég szólt a személyzetnek,

akik felszólították őket a rendzavarás befejezésére. Ezután indultak el a meztelen sétálgatásra a kislányukkal, hogy kiűzzék belőle a Sátánt.