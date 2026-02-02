Hírlevél
Mégis pedofil volt Michael Jackson? Alkalmazottja állítja, bizonyítéka van rá

Közel két évtized telt el a pop királyának halála óta, de a világsztárt övező botrányok máig nem csillapodtak. Most Michael Jackson egykori publicistája szólalt meg, és reagált azokra a gyermekmolesztálási vádakra, amelyek miatt az énekesnek 2005-ben bíróság elé kellett állnia.
Új hírek borzolják a kedélyeket a világ egyik legnagyobb zsenije, a pop királya körül. Michael Jackson: A per című dokumentumfilm középpontjában a 2003-as ITV-produkció, a Living With Michael Jackson áll. A szerzőknek megszólalt egykori alkalmazottja, Vincent Amen, aki a kétezres években dolgozott a világsztárnak publicistaként, és súlyos állítást fogalmazott meg – vette észre a Bors.

Mégis pedofil volt Michael Jackson? Egykori munkatársa állítja, bizonyítéka van rá
Fotó: AFP

Teljes mértékben elhiszem, hogy Michael Jackson bűnös volt a gyermekbántalmazásban és molesztálásban. Úgy vélem, éveken át titkolóztak ebben az ügyben" 

– mondta. 

Michael Jackson és a gyerekek

A néha popsztár 2005-ben több rendbeli gyermekmolesztálás és összeesküvés vádjával állították bíróság elé, a vádpontok között pedig jogtalan fogvatartás is szerepelt. Az egykori publicista állítja, akkor kezdte el gyanítani, hogy a hatalmas ikon pedofil, amikor egy olyan naturista magazinra bukkant, amelyben meztelen gyerekeket ábrázoló videók hirdetései szerepeltek. 

Michael Jackson a bíróságon
Fotó: AFP

Amen azt állította, hogy a videók megrendelésre voltak megjelölve, amivel felkereste az ügyészeket. 

De senkit sem érdekelt, amit mondani akart, sosem hívták be tanúvallomást tenni, a sztárt pedig minden vádpont alól felmentették.

Michael Jackson pályafutása alapjaiban formálta át a könnyűzenét és a popkultúrát, hatása generációkon ível át. A világsztár 2009 nyarán, mindössze 50 évesen halt meg Los Angeles-i otthonában. Halálhíre sokkolta a világot. A vizsgálatok megállapították: szervezetét halálos adagban terhelte meg a kórházi altatószer, a propofol. Pont az, amit a romániai fiatal magyar orvosigazgató, a sebész szakorvos, Ștefania Szabo szervezetéből is kimutattak

 

