MOL Campus-késelés: kiderült, milyen bulit tartottak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Fény derült a részletekre a Virtu étteremben történt késelés kapcsán, amely egy exkluzív, zárt körű rendezvényen történt. A Shangri-La Experience nevű bulin kirobbant konfliktus a MOL Campus falai között zajlott, egy 19 éves férfi két embert is megszúrt.
Ahogy korábban már hírül adtuk, véres incidens történt a Mol Campuson működő Virtu étteremben. A rendőrségi tájékoztatás szerint két társaság vitája fajult el annyira, hogy egy férfi kést rántott, és két embert megsebesített: egyikük életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A történtek után az étterem vezetősége és tulajdonosa közleményben reagált, amelyben cáfolták a sajtóban megjelent pontatlan híreszteléseket, és tisztázták a valós körülményeket.

MOL Campus, MOLCampus, MOL, Budapest 20240206 Vegyes 2024 Mol Campus torony székház Fotó Török Attila Nemzeti Sport épület külsõ
Zártkörű rendezvényen történt a MOL Campus-késelés
Fotó: MW bulvár

Vérfürdő a MOL Campus exkluzív partiján

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte annak a 19 éves férfinek a letartóztatását, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítanak. Őrizetbe vették a támadót, de a rendőrség tájékoztatása szerint az ügynek van egy másik gyanúsítottja is, aki szabadlábon védekezhet.

Az incidens a MOL Campus falai között zajlott. Az Index.hu kiderítette, hogy pontosan melyik eseményen történt a tragédia: 

a „szigorúan szűrt", Shangri-La Experience elnevezésű exkluzív partin szabadultak el az indulatok. 

A Facebookon meghirdetett est karneváli vacsorával indult, majd hajnalig tartó house-bulival folytatódott volna, ahol a szervezők ígérete szerint „minden megengedett volt, ami stílusos”. A válogatott közönséget vonzó rendezvényen azonban a stílus helyét az erőszak vette át: két társaság vitája fajult el annyira, hogy a mulatság közepén kés villanjon.

 

