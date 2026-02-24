MOL Campus-késelés: kiderült, milyen bulit tartottak

Ahogy korábban már hírül adtuk, véres incidens történt a Mol Campuson működő Virtu étteremben. A rendőrségi tájékoztatás szerint két társaság vitája fajult el annyira, hogy egy férfi kést rántott, és két embert megsebesített: egyikük életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A történtek után az étterem vezetősége és tulajdonosa közleményben reagált, amelyben cáfolták a sajtóban megjelent pontatlan híreszteléseket, és tisztázták a valós körülményeket.

Zártkörű rendezvényen történt a MOL Campus-késelés

Fotó: MW bulvár

Vérfürdő a MOL Campus exkluzív partiján

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte annak a 19 éves férfinek a letartóztatását, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítanak. Őrizetbe vették a támadót, de a rendőrség tájékoztatása szerint az ügynek van egy másik gyanúsítottja is, aki szabadlábon védekezhet.

Az incidens a MOL Campus falai között zajlott. Az Index.hu kiderítette, hogy pontosan melyik eseményen történt a tragédia:

a „szigorúan szűrt", Shangri-La Experience elnevezésű exkluzív partin szabadultak el az indulatok.

A Facebookon meghirdetett est karneváli vacsorával indult, majd hajnalig tartó house-bulival folytatódott volna, ahol a szervezők ígérete szerint „minden megengedett volt, ami stílusos”. A válogatott közönséget vonzó rendezvényen azonban a stílus helyét az erőszak vette át: két társaság vitája fajult el annyira, hogy a mulatság közepén kés villanjon.