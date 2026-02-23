Megkéseltek két embert a MOL Campus luxuséttermében!

Hírlevél
Életveszélyes és könnyebb sérülésekkel végződött egy szombat éjszakai verekedés. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a február 21-én történt esethez, amely a MOL Campus falai között zajlott.
Késelésbe torkollott egy súlyos éjszakai verekedés február 21-én a főváros legmagasabb épületében található Virtu étteremben. A MOL Campus luxuslétesítményében kitört konfliktus során egy ember életveszélyes, egy másik pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – írta a Blikk.hu.

kés, támadás, késelés MOL Campus
Késelés törént egy luxusétteremben a MOL Campuson
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Emberölési kísérlet a MOL Campus luxuséttermében

Két baráti társaság nézeteltérése torkollott véres drámába a főváros legmagasabb épületében, ahol a szóváltást követő verekedés során egy 19 éves fiatal kést rántott és két embert is megsebesített. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászata sikerrel járt: az elkövetőt egy napon belül kézre kerítették és őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az ügynek van egy másik gyanúsítottja is, akit csoportosan elkövetett garázdaság vádjával hallgattak ki.

Miközben a budapesti luxusétteremben történt késelés borzolta a kedélyeket, Győrben egy egészen szokatlan, középkori fegyverrel elkövetett incidens miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak.

 

