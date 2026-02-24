Letartóztatták a MOL Campus-késelés 19 éves gyanúsítottját

A Fővárosi Törvényszék sajtóközleménye szerint 2026. február 22-én, nem sokkal éjfél után a MOL Campuson működő Virtu étteremben a terhelt és társasága, valamint egy másik társaság tagjai között szóváltásra, majd dulakodásra került sor. A társaság egyik tagja ököllel megütött egy férfit, aki ennek következtében a földre esett, ahol a gyanúsított egy késsel mellkason szúrta. A sértett életveszélyes állapotba került. A 19 éves gyanúsított nem sokkal később egy másik férfinak is szúrt sérüléseket okozott. Az ügyészség indítványozta a terhelt letartóztatásának elrendelését.

Exkluzív, zártkörű rendezvényen történt a MOL Campus-késelés

Fotó: MW bulvár



A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy – a bűncselekmény tárgyi súlyára és jellegére, az elkövetés körülményeire, továbbá a kiszabható büntetés mértékére tekintettel – a terhelt esetében a szökés és elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye megalapozottan fennáll.

Mindezekre tekintettel a bíróság egy hónapra – 2026. március 24-ig – elrendelte a férfi letartóztatását. A végzés nem végleges.

Késelés a MOL Campus exkluzív partiján

Amint megírtuk, az indulatok a felhőkarcoló falai közt megrendezett, „szigorúan szűrt", Shangri-La Experience elnevezésű exkluzív partin szabadultak el, amelyhez a Virtu étterem csupán a helyszínt biztosította. A Facebookon meghirdetett est karneváli vacsorával indult, majd hajnalig tartó house-bulival folytatódott volna, ahol a szervezők ígérete szerint „minden megengedett volt, ami stílusos”. A válogatott közönséget vonzó rendezvényen azonban a stílus helyét az erőszak vette át: a két társaság vitája annyira elfajult, hogy végül kés villant.