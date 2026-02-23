Hírlevél
Megszólalt a rendőrség a MOL Campuson történt késelésről

Február 21-én éjszaka verekedés tört ki egy budapesti étteremben, amely késelésbe fajult. A MOL Campuson történt incidensre a rendőrség megkeresésünkre adott tájékoztatást.
Késelésbe torkolló verekedés tört ki február 21-én éjszaka a budapesti Mol Campus tetején működő Virtu étteremben. A konfliktus során egy ember életveszélyesen, egy másik könnyebben megsérült – írta a Blikk.hu.

Késelés törént egy luxusétteremben a MOL Campuson
Késelés történt egy luxusétteremben a MOL Campuson
Fotó: Shutterstock 

Két embert késeltek meg a MOL campus éttermében

Megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbi tájékoztatást adta:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett helyszínen a rendelkezésre álló adatok szerint február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, melynek során egy férfi két másik férfit megszúrt. Egyikük életveszélyes, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett.”

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást. 

A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, további egy embert pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

 

