Megszólalt a rendőrség a MOL Campuson történt késelésről

Késelésbe torkolló verekedés tört ki február 21-én éjszaka a budapesti Mol Campus tetején működő Virtu étteremben. A konfliktus során egy ember életveszélyesen, egy másik könnyebben megsérült – írta a Blikk.hu.
Két embert késeltek meg a MOL campus éttermében
Megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbi tájékoztatást adta:
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett helyszínen a rendelkezésre álló adatok szerint február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, melynek során egy férfi két másik férfit megszúrt. Egyikük életveszélyes, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett.”
A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást.
A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, további egy embert pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.