A saját lányának sem kegyelmezett a miskolci gyermekmolesztáló

Egy miskolci férfi éveken keresztül követett el súlyos bűncselekményeket a saját otthonában. A molesztálás hosszú időn át következmények nélkül zajlott, mígnem az egyik sértett segítséget kért az iskolájában – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

Molesztálás a vád a miskolci férfi ellen, aki a saját kiskorú lányának sem kegyelmezett (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Molesztálás: évekig tartó visszaélések a miskolci lakásban

A vádirat szerint a vádlott 2019 szeptembere után, a miskolci lakásukban rendszeresen szexuálisan zaklatta a saját lányát, aki akkor már betöltötte a 12. életévét. A cselekmények a sértett 14 éves korát követően heti több alkalommal is megismétlődtek.

A kiskorú lány többször jelezte apjának, hogy hagyja abba a közeledést, próbálta magától ellökni, de a férfi ezt figyelmen kívül hagyta. A sértett végül 2024 májusának elején az osztályfőnökének számolt be a történtekről, aki értesítette a hatóságokat.

Egy másik kiskorú lányt is molesztált

A vádirat szerint 2015-ben egy másik család is a vádlott lakásába költözött. A férfi a velük együtt élő, akkor 13 éves lányt is rendszeresen molesztálta, annak ellenére, hogy a sértett többször is egyértelműen visszautasította a közeledését.

Az ügyben a Miskolci Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű férfival szemben. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást javasolt, valamint azt indítványozta, hogy a vádlottat ne lehessen feltételesen szabadságra bocsátani. Emellett azt is kérték, hogy a férfit véglegesen tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelyek során tizennyolc év alatti személlyekkel kerülhetne kapcsolatba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.