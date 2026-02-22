Így reagált Molnár Gusztáv felesége a színész körözésének hírére

Molnár Gusztáv és nyolc hónapos várandós felesége nagyon boldog, hiszen hamarosan megszületik a kislányuk. A pár Cipruson tudta meg, hogy elfogatóparancsot adtak ki a színész ellen, miután nem vett át egy hivatalos idézést. Ahogy írtuk, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már várták őket a rendőrök február 16-án, majd a körözött színészt rabszállítóval elvitték a Gödöllői Járásbíróságra, ahonnan később szabadon távozhatott. Ha kíváncsi rá, mit mondott az elfogása után, kattintson ide! Nemrég pedig arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt komolyan elgondolkozott azon, hogy öngyilkos lesz. Most a felesége, Mucsi Dorina árulta el, hogyan élte meg azt, amikor kiderült, hogy a férjéért eljönnek a rendőrök.

Molnár Gusztáv és Mucsi Dorina

Megviselt a dolog. Azt kívántam, bárcsak engem köröznének, nem a Gusztit, tehetetlenség érzésem lett, mert mit tudunk csinálni. Ráadásul teljesen messze voltunk a tűzközelből, hogy bármit el lehessen intézni. Én most vicceskedve beszélek erről, de akkor azért sokat sírtam"

Ideges lett Molnár Gusztáv

A színész szerint a történtek közelebb hozták őket egymáshoz: úgy érzi, ez az egész megpróbáltatás csak tovább erősítette őt, meg a párkapcsolatukat is.

Hogy a feleségem bárki miatt sírjon, attól ideges lettem. Próbáltam nyugodt lenni, és van valamim, ami az elmúlt pár évben nem volt: józanságom. Ebben a helyzetben ez a legfontosabb. Valamikor eszembe jut az alkohol. Őszinte vagyok, tehát azért 38 éves koromig elég sokszor eszembe jutott és meghatározta az életemet. Attól, hogy egy éve nem, az nem azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben nem fordul meg a fejemben, de furcsa módon sosem krízisben"

Soha nem ért még ilyen sokat az a tény, hogy józan vagyok. A legnagyobb kincsem ez, mert fel fogom tudni építeni a családomat, a jövőmet, az egzisztenciámat. Ha józan vagyok, lehet hitem, lehet reményem, lehet bennem szeretet, tudok is akkor szeretni, tudok dolgozni és tudok mindent csinálni. Ha nem vagyok józan, akkor mindegy, hogy igazam van-e, már nem tudom elmondani senkinek, ha meghalok”

