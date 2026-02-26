Molnár Gusztáv kikéri magának, hogy nem fizet gyerektartást

Évekkel ezelőtt Molnár Gusztáv adott egy pofont a gyerekének, aminek komoly következményei lettek. A kicsi anyja a kiskorú veszélyeztetése miatt eltiltotta a fiától a színészt, aki nemrég arról beszélt, hogy több mint két éve nem tarthatja a kapcsolatot a saját gyerekével. A színésszel szemben idén februárban elfogatóparancsot is kiadtak amiatt, mert nem vett át egy hivatalos dokumentumot. Ciprusról érkeztek haza, amikor elfogták a rendőrök a budapesti repülőtéren. Elmondása szerint abban az időszakban, amikor a fiát megütötte, nagyon sokat ivott – elképzelhető, hogy akkor is részeg volt, amikor ez megtörtént –, ezért korábban a felügyelt kapcsolattartás lehetőségéről is lemondott. Pár napja könnyek között mesélte: a bírósági döntés alapján még ajándékot sem vehet a gyerekének, sőt, nem is keresheti őt.

Molnár Gusztáv azt mondja, fizet tartásdíjat

Fotó: MW Bulvár

A színész nyíltan beszélt a múltjáról és arról az időszakról is, amikor saját bevallása szerint mélypontra került.

Soha és semmit nem tagadtam, azt sem, hogy annyira mélyen voltam, hogy meg akartam halni. Akkoriban én is jobbnak láttam, ha nem vagyok a kisfiam közelében. Mindent aláírtam, amit elém toltak, egy olyan papírt is, hogy egy éven át távol maradok tőle. De mindennek már két éve, 2025-ben viszont fordult velem a világ. Több mint egy éve józan életet élek, dolgozom, egyetemre járok, megházasodtam, sportolok. Szóval míg egy alkoholistával bármit meg lehet tenni, egy józannal már nem"

– jelentette ki határozottan a fiával kapcsolatban a Blikk cikkében.

Vissza akarom szerezni a fiamat! És minden csatornán tudatni akarom és fogom is vele, hogy soha nem mondtam le róla, és minden vágyam őt látni, megölelni, ahogy azt a születésétől kezdve nyolc éven át tettem. De egyszerűen nem tehetem. Hiába szeretnék elmenni egy vízilabdameccsére szurkolni, felköszönteni a születésnapján, ajándékot küldeni, vagy az osztálykirándulását fizetni, teljesen el vagyok tiltva tőle, és nem a gyámügy által... Elég volt ebből"

– tette hozzá.

Molnár Gusztáv tagadja, hogy elmaradt volna a gyerektartással

Gyermeke édesanyja azt állította, még gyerektartást sem képes fizetni, hat évnyi elmaradásban van ezzel. A színész erre is reagált.

Papírokkal tudom igazolni, hogy igenis fizetek a kisfiam után. A fizetésem 50%-át utaltam át eddig is. Nyilván, amikor az utcán bolyongtam vagy épp elvonón voltam, nem tudtam fizetni, pontosabban az elvonó ideje alatt az állam átvállalta tőlem"

– magyarázta, visszautasítva volt párja kijelentéseit.

Azt mondta, a hamarosan megszülető kislánya ad neki erőt ahhoz, hogy kiálljon magáért.

Molnár Gusztáv várandós feleségéről, Dorináról is beszélt. Felidézte azt a pillanatot, amikor a babavárás előtti utolsó, kettesben töltött nyaralásukról hazatérve bilincsben vitték el, mindezt alig egy hónappal a kislányuk érkezése előtt.

Dorina sosem hitte el azt a sok szörnyűséget, amit állítottak rólam. Ő bátran szül nekem egy kislányt, és hiszi, hogy a világ legjobb apukája leszek. Bízik bennem, bennünk. Ugyanakkor Dorina fél is, hogy elveszik tőlünk a boldogságunkat... Mert ő látja, hogy hiába vagyok jó úton, hiába teszek meg mindent, hogy kijavítsam a hibáim, egyszerűen nem hagynak nyugtot nekem, és tönkre akarnak tenni. Szóval ezúton is szeretném kérni a múltam szereplőit: hagyjatok élni"

– üzente a Story magazinon keresztül, feltehetően volt párjának is.