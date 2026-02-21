Hírlevél
molnár gusztáv

Megdöbbentő vallomást tett Molnár Gusztáv

Ma már jóval nyugodtabb pályán halad az ismert színész élete, egyetlen fájó pontként a kisfiával való kapcsolata maradt megoldatlan. Molnár Gusztáv boldog házasságban él Dorinával, aki az első közös gyermeküket várja. A mostani kiegyensúlyozottság azonban pár éve még távoli álomnak tűnt: a színész akkoriban súlyos alkoholproblémákkal küzdött, volt, hogy azt sem tudta, megéli-e a másnapot. A legsötétebb időszakban még az öngyilkosság gondolata is felmerült benne. Erről beszélt meglepő őszinteséggel Hajdú Péter műsorában.
molnár gusztáv

Pár évvel ezelőtt Molnár Gusztáv élete mélypontra került. Alkoholfüggősége nemcsak a magánéletét tette tönkre, hanem a munkáira is rányomta a bélyegét: megszakadt a kapcsolata gyermeke édesanyjával, sorra búcsúzott el televíziós szerepeitől, miközben testi-lelki állapota is romlani kezdett. Volt párja a közös kisfiuk kapcsán a hatóságokhoz fordult, gyermekbántalmazás gyanúja miatt tett feljelentést ellene. Az ügy odáig fajult, hogy körözést rendeltek el a színész ellen, miután nem vett át egy hivatalos idézést. Amikor külföldről hazatért, rendőrök fogadták a repülőtéren, majd rabszállítóval elvitték a Gödöllői Járásbíróságra, ahonnan később szabadon távozhatott. Ha kíváncsi rá, mit mondott az elfogása után, kattintson ide! A felek azóta is eltérően látják a történteket. Három évvel a mélypont után, 2025 elején a színész belátta, hogy egyedül nem boldogul, ezért több alkalommal is rehabilitációs intézménybe vonult. Bár a kezelések után voltak visszaesések, nem adta fel. A legnehezebb napokon is igyekezett szembenézni saját problémáival — még akkor is, amikor a kétségbeesés szokatlan utakra sodorta – írta meg a Blikk

Molnár Gusztáv Hajdú Péter beköltözős műsorának vendége volt 2026 februárjában
Molnár Gusztáv Hajdú Péter beköltözős műsorának vendége volt 2026 februárjában
Fotó: Beköltözve Hajdú Péterhez / Frizbi TV / YouTube 

Volt idő, amikor le akartam szokni, pont pezsgővel. Az alkoholista ötletei... én megoldom az életemet, nekem a vodkától van bajom, tehát mit kell tennem: annyi pezsgőt inni, hogy ne legyen helye a vodkának" 

– idézte fel Molnár Gusztáv a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, amely péntektől látható a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

Őszinte vallomás Molnár Gusztávtól

A színész szerint az igazi fordulópontot a felesége, Dorina megjelenése hozta el az életében. Úgy fogalmazott, voltak olyan időszakok, amikor annyira kilátástalannak látta a helyzetét, hogy komolyan felmerült benne, hogy végez magával, de a mellette álló társ és a közös jövő reménye végül átsegítette a legsötétebb napokon és nem követett el öngyilkosságot. 

Enélkül a lány nélkül ez nem ment volna, ezt többször mondom neki, és nem ilyen romantizálásból, meg hősszerelmeskedésből, de én megdöglöttem volna nagyjából 2024 végére, ha ő nincs" 

– magyarázta a színész, mire a műsorvezető rákérdezett, hogy ezt hogy érti, a szervezete adta volna fel a harcot vagy ő tett volna valamit, amire Molnár Gusztáv azonnal rávágta, hogy ő.

A színész saját elszántságának és párja, Dorina kitartó támogatásának köszönhetően mára maga mögött hagyta az alkoholt: közel egy éve józan, és ez alapjaiban változtatta meg a mindennapjait. 

Azóta összeházasodtak, sikert aratott a Sztárboxban, és szakmailag is új irányt vett az élete.

 Ma már nyugodt, rendezett körülmények között élnek, izgatottan készülnek kislányuk érkezésére, aki hamarosan világra jön. Egyetlen fájó hiány maradt számára: mindennél jobban szeretné helyrehozni a kapcsolatát a kisfiával, aki nagyon hiányzik neki.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 



 

 

