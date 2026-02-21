Megdöbbentő vallomást tett Molnár Gusztáv

Pár évvel ezelőtt Molnár Gusztáv élete mélypontra került. Alkoholfüggősége nemcsak a magánéletét tette tönkre, hanem a munkáira is rányomta a bélyegét: megszakadt a kapcsolata gyermeke édesanyjával, sorra búcsúzott el televíziós szerepeitől, miközben testi-lelki állapota is romlani kezdett. Volt párja a közös kisfiuk kapcsán a hatóságokhoz fordult, gyermekbántalmazás gyanúja miatt tett feljelentést ellene. Az ügy odáig fajult, hogy körözést rendeltek el a színész ellen, miután nem vett át egy hivatalos idézést. Amikor külföldről hazatért, rendőrök fogadták a repülőtéren, majd rabszállítóval elvitték a Gödöllői Járásbíróságra, ahonnan később szabadon távozhatott. Ha kíváncsi rá, mit mondott az elfogása után, kattintson ide! A felek azóta is eltérően látják a történteket. Három évvel a mélypont után, 2025 elején a színész belátta, hogy egyedül nem boldogul, ezért több alkalommal is rehabilitációs intézménybe vonult. Bár a kezelések után voltak visszaesések, nem adta fel. A legnehezebb napokon is igyekezett szembenézni saját problémáival — még akkor is, amikor a kétségbeesés szokatlan utakra sodorta – írta meg a Blikk.

Molnár Gusztáv Hajdú Péter beköltözős műsorának vendége volt 2026 februárjában

Fotó: Beköltözve Hajdú Péterhez / Frizbi TV / YouTube

Volt idő, amikor le akartam szokni, pont pezsgővel. Az alkoholista ötletei... én megoldom az életemet, nekem a vodkától van bajom, tehát mit kell tennem: annyi pezsgőt inni, hogy ne legyen helye a vodkának"

– idézte fel Molnár Gusztáv a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, amely péntektől látható a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

Őszinte vallomás Molnár Gusztávtól

A színész szerint az igazi fordulópontot a felesége, Dorina megjelenése hozta el az életében. Úgy fogalmazott, voltak olyan időszakok, amikor annyira kilátástalannak látta a helyzetét, hogy komolyan felmerült benne, hogy végez magával, de a mellette álló társ és a közös jövő reménye végül átsegítette a legsötétebb napokon és nem követett el öngyilkosságot.

Enélkül a lány nélkül ez nem ment volna, ezt többször mondom neki, és nem ilyen romantizálásból, meg hősszerelmeskedésből, de én megdöglöttem volna nagyjából 2024 végére, ha ő nincs"

– magyarázta a színész, mire a műsorvezető rákérdezett, hogy ezt hogy érti, a szervezete adta volna fel a harcot vagy ő tett volna valamit, amire Molnár Gusztáv azonnal rávágta, hogy ő.