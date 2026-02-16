Ezt mondta Molnár Gusztáv az elfogása után

Molnár Gusztáv és nyolc hónapos várandós felesége épp egy boldog időszakot élnek át, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük. Cipruson pihentek, amikor kiderült számukra, hogy a színészt körözik: kiskorú veszélyeztetése miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. Hétfőn tértek vissza Magyarországra. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkezési oldalán már várták a rendőrök, és a helyszínen elfogták a színészt.

2025.04.29 Budapest, A Könyvelő 2 filmpremierje Fotó: Gábor Zoltán MW Bulvár Képen: Molnár Gusztáv

Fotó: Gábor Zoltán

Molnár Gusztáv tisztában volt vele, hogy amint földet ér Budapesten, a repülőtéren megbilincselik, ezért nem érte váratlanul az intézkedés.

Két rendőr várt a budapesti reptéren, amikor landoltunk a feleségemmel. Nagyon készségesek voltak, szóval rajtaütésről nem beszélhetünk, az is erős túlzás, hogy lecsaptak volna rám"

– mondta a színész a Borsnak, és azt is elárulta, mi történt ezután.

Ide vitték a rendőrök Molnár Gusztávot

A történet ezután a Gödöllői Járásbíróságon folytatódott, ahol végre át tudta venni azt a hivatalos papírt, amely korábban egy régi címre ment ki, és amelynek hiánya vezetett az országos körözéshez.

A rendőrök segítettek abban, hogy Molnár Gusztáv és várandós felesége gond nélkül eljusson a bíróságra.

A színész most minden erejével arra koncentrál, hogy mielőbb lezárja ezt az ügyet, mert szeretné nyugodtan megélni a gyermekük érkezése előtti heteket. Időközben törölték a körözési adatlapját, a police.hu oldaláról lekerült az elfogatóparancs, vagyis jelenleg nincs érvényben ellene intézkedés.