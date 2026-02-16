Ezt mondta Molnár Gusztáv az elfogása után

Hírlevél
Erős túlzásnak tartja a színész, hogy lecsaptak volna rá a rendőrök hétfőn. A botrányairól híres Molnár Gusztáv szerint még csak rajtaütésnek sem lehet nevezni, hogy elfogták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Molnár Gusztáv és nyolc hónapos várandós felesége épp egy boldog időszakot élnek át, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük. Cipruson pihentek, amikor kiderült számukra, hogy a színészt körözik: kiskorú veszélyeztetése miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. Hétfőn tértek vissza Magyarországra. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkezési oldalán már várták a rendőrök, és a helyszínen elfogták a színészt.

Molnár Gusztáv, MolnárGusztáv, színész
2025.04.29 Budapest, A Könyvelő 2 filmpremierje Fotó: Gábor Zoltán MW Bulvár Képen: Molnár Gusztáv
Fotó: Gábor Zoltán

Molnár Gusztáv tisztában volt vele, hogy amint földet ér Budapesten, a repülőtéren megbilincselik, ezért nem érte váratlanul az intézkedés.

Két rendőr várt a budapesti reptéren, amikor landoltunk a feleségemmel. Nagyon készségesek voltak, szóval rajtaütésről nem beszélhetünk, az is erős túlzás, hogy lecsaptak volna rám"

mondta a színész a Borsnak, és azt is elárulta, mi történt ezután.

Ide vitték a rendőrök Molnár Gusztávot

A történet ezután a Gödöllői Járásbíróságon folytatódott, ahol végre át tudta venni azt a hivatalos papírt, amely korábban egy régi címre ment ki, és amelynek hiánya vezetett az országos körözéshez.

A rendőrök segítettek abban, hogy Molnár Gusztáv és várandós felesége gond nélkül eljusson a bíróságra. 

A színész most minden erejével arra koncentrál, hogy mielőbb lezárja ezt az ügyet, mert szeretné nyugodtan megélni a gyermekük érkezése előtti heteket. Időközben törölték a körözési adatlapját, a police.hu oldaláról lekerült az elfogatóparancs, vagyis jelenleg nincs érvényben ellene intézkedés.

 

